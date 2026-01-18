Marga Prohens y el PP plantan cara a Sánchez: exigen freno a acuerdos bilaterales con ERC

La presidenta del Govern balear y líder del PP en las islas, Marga Prohens, ha reafirmado este domingo la postura del Partido Popular frente a la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Gobierno central, al firmar la denominada Declaración de Zaragoza, un documento que aboga por un diálogo multilateral entre todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El acto, convocado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, reunió a los presidentes autonómicos del partido para consensuar una respuesta común frente a lo que consideran un acuerdo unilateral entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En su comunicado oficial, el PP de Baleares subrayó que la Declaración de Zaragoza rechaza de manera explícita la financiación pactada solo con los separatistas de ERC y reclama que cualquier decisión sobre el reparto de recursos se adopte bajo criterios de lealtad institucional, con la participación de todas las comunidades autónomas. «La financiación de los servicios públicos y la igualdad entre los españoles debe ser el eje de cualquier acuerdo», señala el texto.

El documento también establece que no se tolerará ningún ataque a la autonomía fiscal de las comunidades, enfatizando que medidas como la subida de impuestos o la recuperación de tributos eliminados, como el Impuesto de Sucesiones en Baleares, no pueden ser impuestas desde el Gobierno central. Además, se reclama que se incorporen criterios específicos relacionados con la demografía y la geografía, entre los que se incluyen el crecimiento poblacional y la insularidad, factores que afectan directamente a la capacidad de gestión y prestación de servicios en territorios como Baleares.

Para Marga Prohens, este acuerdo representa un paso clave para defender los intereses de las islas y garantizar que las decisiones sobre financiación se tomen de forma justa y transparente, evitando privilegios o acuerdos que beneficien a unos territorios en detrimento de otros. La líder balear insistió en que la postura del PP busca mantener la equidad entre comunidades y la estabilidad del sistema fiscal autonómico, pilares fundamentales para la sostenibilidad de los servicios públicos.

La firma de la Declaración de Zaragoza se enmarca en una estrategia más amplia del PP para confrontar la política de acuerdos bilaterales que, según sus dirigentes, el Gobierno central ha promovido con determinadas comunidades autónomas, y que consideran que podrían debilitar el principio de igualdad entre territorios recogido en la Constitución. Se trata de una línea roja del PP frente a un Gobierno desnortado presidido por Pedro Sánchez cada vez más acorralado por los presuntos casos de corrupción.