Marco Justo deja el banquillo del Palmer Basket

Marco Justo deja de ser el entrenador del Palmer Basket Mallorca Palma. El técnico canario ha decidido abandonar la disciplina del club por voluntad propia. El preparador cierra su etapa en la entidad tras haber dirigido al equipo en la temporada del ascenso a la Primera FEB y en los compromisos iniciales en la segunda categoría nacional. «El Palmer Basket desea manifestar su profundo agradecimiento a Marco Justo por su contribución al crecimiento del proyecto turquesa», afirma el club en un comunicado. Hoy miércoles Justo ofrecerá una rueda de prensa de despedida.

Por otro lado, Danny Agbelese fortifica la pintura del Palmer Basket Mallorca Palma. El jugador de 2,05 m enlaza su futuro con el club balear tras desempeñar una labor formidable en el CSU Sibiu de la máxima categoría de Rumanía. El interior de 35 años también formó parte del Al Ahli catarí el curso 2024/25. Danny Agbelese se caracteriza por su exuberante presencia física, intimidación y por su destreza en los movimientos cerca de canasta.

En el cuadro de la división de oro del baloncesto rumano convirtió 7,5 puntos por envite y blindó 5,2 capturas por compromiso. El pívot nacido en Lanham, Maryland, disputó más de 19 minutos de media. Agbelese jugó un partido en competición oficial con el Al Ahli; en esa contienda, el ‘cinco’ protagonizó una actuación salvaje en la que aportó 13 puntos y 10 rebotes a su equipo.

Danny Agbelese atesora una trayectoria profesional de élite. El baloncestista estadounidense con pasaporte nigeriano inició su viaje en este deporte en los Hampton Pirates de la NCAA. El elenco del estado de Virginia disfrutó durante dos temporadas de las incuestionables aportaciones de Agbelese.

En ese preciso instante, Uruguay apareció como el destino perfecto para el nuevo fichaje del Palmer Basket. La incorporación del grupo resguardó la camiseta del Club Unión Atlética.

En la campaña 2014/15, Danny Agbelese fichó por el Guadalajara en su primera experiencia en España. Las enormes prestaciones ofrecidas por el jugador motivaron el interés del Ourense; el norteamericano escaló hasta un club de la antigua LEB Oro. Agbelese posee una carrera significativa en ACB.

El interior militó en la disciplina del Gipuzkoa Basket en dos etapas distintas y en la del Betis. El pívot ha intervenido en 72 duelos del campeonato más exigente del panorama nacional. Agbelese ha batallado tres temporadas completas en Grecia. El jugador ha salvaguardado los colores del Holargos, Kolossos y Promitheas Patras (disputó competición europea). Además, en la nación helena ha vestido la elástica del Peristeri.

Las ligas de Italia, Francia y Venezuela han contado con la participación del talentoso interior. El Movistar Estudiantes ha sido el último conjunto español que ha precisado de los servicios del pívot.