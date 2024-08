El Mallorca ya negocia por Rober Navarro además de por Rodri

El Mallorca ha abierto ya de manera definitiva las negociaciones con la Real Sociedad para conseguir la cesión del extremo Rober Navarro, como anticipó OKDIARIO. Ortells pretende ficharle junto a Rodri, que sigue pendiente de la decisión final de Pellegrini. Por Rober Navarro hay una dura competencia, pero se ha presentado una oferta muy interesante. Además se está buscando un lateral derecho y se insiste en Nacho Vidal, que ya jugó en la isla en el tramo final de la pasada temporada.

Rober Navarro pertenece a la Real Sociedad, pero ha fichado por el Athletic con fecha julio de 2025. En consecuencia no va a entrar en los planes de Imanol Alguacil, pero el club aún no ha decidido si le castiga dejándolo sin jugar un año o si lo cede. El Mallorca ha hablado con el entorno del jugador y está a la cola por si a última hora la Real Sociedad le abre la puerta. Por lo menos siete equipos más de Primera le quieren, pero se está intentando traerlo. Si no puede ser el siguiente en la lista es un extremo que juega en el extranjero, y cuyo nombre aún no ha trascendido.

Por otro lado hoy se ha rechazado una oferta del Lecce italiano por José Manuel Arias Copete de cuatro millones de euros. El Mallorca considera que la defensa está ya muy justa y tras el traspaso de Gio al Krasnodar ruso no quiere perder más jugadores. No se descarta que los italianos vuelvan a la carga y tampoco se descarta que lleguen propuestas por otros jugadores. Nombres como los de Leo Román o Muriqi están sobre la mesa, aunque la situación que más preocupa es la de Samú Costa, que es un jugador representado por Jorge Mendes, que podría querer involucrarlo en otras operaciones. El Mallorca de momento no ha recibido ninguna oferta por él.