El Mallorca tiene muy avanzada la cesión de Rodri, cuyo fichaje, que fue anticipado en exclusiva por OKDIARIO el pasado 20 de agosto, tiene previsto anunciar el próximo jueves si no se tuerce nada. La idea es acabar de perfilarlo mañana y al día siguiente hacerlo oficial. Se operará a través de una préstamo con opción de compra. El Betis no quería esa fórmula, sino que pedía un traspaso por seis millones de euros, pero la capacidad negociadora de Pablo Ortells parece que va a acabar imponiéndose, aunque el trato aún no está cerrado y por supuesto corre peligro de caerse hasta que no estén estampadas las firmas en el correspondiente documento legal.

El Mallorca pagará en torno al millón y medio de euros por el préstamo de Rodri, de 24 años, mientras que la cantidad de la opción de compra todavía se está discutiendo. Arrasate podrá contar por fin con ese jugador que tanto ha estado reclamando, y al que con casi toda seguridad situará en el costado derecho para aprovechar su juego de zurda. Ahora está por ver si en la otra banda seguirá Dani Rodríguez o si trasladará ahí al japonés Asano.

Por otro lado la dirección deportiva está escudriñando la situación del extremo Rober Navarro, que pertenece a la Real Sociedad, pero ha fichado por el Athletic con fecha julio de 2025. En consecuencia no va a entrar en los planes de Imanol Alguacil, pero el club aún no ha decidido si le castiga dejándolo sin jugar un año o si lo cede. El Mallorca ha hablado con el entorno del jugador y está a la cola por si a última hora la Real Sociedad le abre la puerta. Ojo porque aquí hay una competencia durísima. Por lo menos siete equipos más de Primera le quieren. Está por ver además si puede permitirse inscribir a los dos en la Liga.

Por último se está buscando un lateral derecho low cost, pero sin prisa y teniendo en cuenta que quedan tres días de margen para que cierre el mercado. Se fue a por Héctor Fort, pero dijo que no. Ahora se miran otras alternativas.