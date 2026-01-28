Mallorca tendrá un museo textil centenario con maquinaria original en una fábrica BIC de la Tramuntana

Mallorca tendrá un museo textil centenario en la fábrica declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría monumental ubicada en la escarpada y privilegiada Serra de Tramuntana y que conserva su maquinaria original. Se trata de un edificio que constituye un elemento patrimonial único y un testimonio excepcional de la historia social y económica del siglo XX del pintoresco municipio de Sóller y del papel clave que tuvo en el desarrollo de su industria textil.

Instalada en 1921 por la Sociedad Rullan y Mayol, Sa Fàbrica Nova ocupó el lugar donde había situado la central térmica de la Eléctrica Sollerense en 1907. Era una fábrica de tejidos que englobaba todo el proceso de producción, desde el tratamiento del algodón hasta el tinte, hilado y acabado de las piezas. Había un total de 32 telares donde trabajaban 29 mujeres y 11 hombres.

Se trata de la única fábrica de tejidos que se conserva en Mallorca sin ninguna intervención y es uno de los pocos testimonios que quedan de la importancia de la industria textil en Sóller. Es por ello que fue incluido en el catálogo de los 100 elementos del patrimonio industrial de España, elaborado por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

En 1943 la fábrica pasó a depender de la sociedad Textil Mallorquina SA, que en 1963 se denominaba Industrias Textiles de Mallorca SA, sociedad que controlaba otras fábricas del valle de Sóller como por ejemplo La Solidez.

En 1971, la empresa se acogió al plan de reestructuración textil propiciado por el Gobierno, que impulsaba la destrucción de los telares a cambio de una indemnización monetaria y cerró definitivamente.

Tras adquirir el histórico y desvencijado inmueble de Sa Fàbrica Nova en diciembre pasado por dos millones de euros, el proyecto del Consell de Mallorca prevé una inversión total de 9,2 millones de euros hasta la apertura del histórico museo. Una inversión que irá destinada a la reforma integral del edificio (6,5 millones) en la que participarán técnicos especialistas y que contempla intervenciones singulares propias de un BIC, la restauración de bienes muebles y maquinaria, la museografía y las actividades, así como los planes de mantenimiento y gestión.

El objetivo final de la adquisición es crear el Museo del Textil de Mallorca, con una exposición permanente dedicada a la industria del tejido de la isla, poniendo en valor tanto el patrimonio material como el inmaterial asociado a este sector clave de nuestra historia.

Las obras que ya han arrancado corresponden a una intervención de emergencia de estabilización, ya proyectada, ante la situación de ruina inminente dado que, según el informe técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, presenta graves grietas en los muros y riesgo de caída sobre el espacio público.

La actuación prevé el desmontaje controlado de los elementos inestables, la retirada de restos de forjados y cubiertas y la adopción de medidas para garantizar la estabilidad de los muros que se mantendrán en pie, con documentación previa de todos los elementos para su futura reconstrucción.

Durante la visita, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «la compra de Sa Fàbrica Nova en diciembre de 2025 fue una decisión valiente y necesaria para evitar la pérdida de un patrimonio único. Hoy iniciamos las primeras obras que permitirán conservar este espacio y transformarlo en un proyecto cultural de referencia para Mallorca».

Galmés ha asegurado que «este proyecto conecta pasado y futuro: conservamos para educar, explicar nuestra historia y generar actividad cultural para las generaciones presentes y futuras».