Favorecido por los empates de Cádiz y Valladolid, el Mallorca está ante la oportunidad de lograr hoy (14.00 horas) una victoria que le permita dar un impulso muy importante hacia la permanencia. Sin embargo se enfrenta a un rival como la Real Sociedad que le ha ganado los seis últimos partidos en los que se han enfrentado y que llega herida tras su derrota en Roma en la Europa League. Aguirre no podrá contar con Muriqi y con Valjent, a los que sustituirán Kadewere y Gio González.

Y es que el equipo donostiarra es el peor enemigo posible. No sólo le ha ganado al Mallorca todos y cada uno de los seis últimos encuentros, sino que además ha podido dejar su portería a cero. El último gol que le marcaron los baleares a los guipuzcoanos fue en septiembre de 2012, hace más de 10 años. Ya va siendo hora de romper esa mala racha.

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, recordó ayer que el Mallorca «nos ha hecho sufrir mucho esta temporada» y que, pese a haber ganado los dos partidos jugados ante ellos, uno de Liga y otro de Copa «nos han llevado al límite y nos ha costado mucho». Alguacil, que entrenó ayer con sus jugadores en Son Bibiloni, insistió en el hecho de que los de Aguirre «llevan una muy buena dinámica en su estadio a pesar de la derrota del otro día ante el Elche» y vaticinó para mañana «un encuentro complicado y difícil que nos obligará a dar nuestra mejor versión».

Por su parte Javier Aguirre, técnico del Mallorca, aseguró que «tenemos un partido muy complicado. Es cierto que ellos no llegan en su mejor momento y me he preguntado si quizás era el instante idóneo para enfrentarlos, pero lo cierto es que tienen grandes jugadores y todos te pueden hacer un gol en cualquier momento. Tendremos que estar muy atentos en todo momento». El técnico confirmó a Kadewere como el sustituto del sancionado Muriqi y no quiso adelantar si habría cambio de sistema, pero lo más probable es que Baba vuelva al once inicial.

Juan Martínez Munuera, árbitro alicantino de 40 años de edad, policía local en excedencia, dirigirá el domingo el partido entre el Mallorca y la Real Sociedad. No se le da mal a los rojillos, que llevan tres victorias consecutivas con él, las dos de la pasada temporada ante Atlético de Madrid y la de este año ante el Almería en Son Moix. El «peligro», sin embargo, volverá a estar en el VAR, donde se encontrará Ignacio Iglesias Villanueva, que hace sólo dos semanas obvió un clarísimo penalti cometido sobre Amath en Cornellà ante el Espanyol que pudo haber supuesto el gol del empate.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio González, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico, Zubimendi, Mikel Merino, Brais Méndez, Oyarzabal, Kubo y Sorloth.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Son Moix, 14.00 horas.