Golpe inminente a los empleados: el Estatuto de los Trabajadores confirma que podrán despedirte estando de baja

Muchos son los trabajadores que tienen la creencia de que en caso de estar de baja, la empresa no puede despedirte, pero lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores sí que contempla el despido del trabajador aunque se encuentre en un momento de baja laboral. Algo que es del todo legal y que conviene conocer bien para no llevarse ninguna sorpresa.

El Estatuto de los Trabajadores, que regula las relaciones laborales en España, ha sido siempre el marco que protege los derechos del trabajador. Pero incluso dentro de esta norma, existen excepciones que permiten a una empresa despedir a una persona aunque esté de baja médica. Y no se trata de un vacío legal reciente: aunque en 2020 se derogó una norma que permitía despedir por ausencias justificadas, otras fórmulas siguen vigentes y son perfectamente legales si se aplican correctamente. Por eso, conviene mirar con lupa los matices. Porque sí, estar de baja médica no te convierte automáticamente en intocable. La ley establece claramente que no se puede despedir a alguien únicamente por estar de baja, pero eso no significa que no puedan despedirte mientras estás de baja, siempre que la empresa alegue otras causas previstas en el marco legal. Y aquí es donde entra la letra pequeña que muchos desconocen.

El Estatuto de los Trabajadores contempla el despido estando de baja

El punto de inflexión llegó en febrero de 2020, cuando el Gobierno derogó el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Esta cláusula permitía despedir por faltas de asistencia al trabajo, incluso justificadas, si se superaban ciertos límites porcentuales. Fue una medida aplaudida por sindicatos y organizaciones laborales, ya que protegía a quienes estaban de baja médica frente a despidos automatizados.

Sin embargo, la derogación de ese artículo no blindó por completo al trabajador. Simplemente eliminó la posibilidad de que la baja, por sí sola, fuese motivo de despido. Pero la normativa sigue permitiendo rescindir un contrato durante una baja médica si concurren causas objetivas, disciplinarias o estructurales en la empresa. Y aquí es donde muchas compañías encuentran un resquicio para justificar despidos en situaciones que pueden resultar, cuanto menos, cuestionables.

Motivos legales que permiten despedir estando de baja

Aunque la baja médica no puede ser nunca la causa directa del despido, existen varias situaciones en las que una empresa puede prescindir de un trabajador en esa circunstancia sin incurrir en ilegalidad. Estos son los casos más comunes:

Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción : si la empresa está atravesando una crisis, realiza una reestructuración o necesita reducir personal por motivos justificados, puede incluir en esa decisión a empleados que estén de baja. Por ejemplo, si se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo ( ERE ), todos los trabajadores son susceptibles de ser afectados, sin excepción.

: si la empresa está atravesando una crisis, realiza una reestructuración o necesita reducir personal por motivos justificados, puede incluir en esa decisión a empleados que estén de baja. Por ejemplo, si se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo ( ), todos los trabajadores son susceptibles de ser afectados, sin excepción. Despido disciplinario: se trata de una modalidad en la que el empleado es despedido por cometer una falta grave, como desobedecer órdenes, mostrar una bajada deliberada del rendimiento, o vulnerar la confianza de la empresa. Aunque el trabajador esté de baja, si se demuestra que ha incurrido en alguna de estas conductas antes o durante el periodo de incapacidad temporal, el despido será legal.

se trata de una modalidad en la que el empleado es despedido por cometer una falta grave, como desobedecer órdenes, mostrar una bajada deliberada del rendimiento, o vulnerar la confianza de la empresa. Aunque el trabajador esté de baja, si se demuestra que ha incurrido en alguna de estas conductas antes o durante el periodo de incapacidad temporal, el despido será legal. Cierre de la empresa : si la actividad de la compañía cesa por completo, se procede a la extinción de todos los contratos. No importa si el trabajador está en activo, de vacaciones o de baja médica: el cierre total permite prescindir de toda la plantilla.

: si la actividad de la compañía cesa por completo, se procede a la extinción de todos los contratos. No importa si el trabajador está en activo, de vacaciones o de baja médica: el cierre total permite prescindir de toda la plantilla. Ineptitud sobrevenida: si el trabajador, tras una enfermedad o accidente, queda incapacitado para desempeñar su función habitual y no puede ser recolocado en otro puesto compatible, la empresa puede optar por extinguir el contrato. Eso sí, esta decisión debe estar respaldada por informes médicos y justificada en la imposibilidad de readaptación.

Qué debe contener la carta de despido para que sea legal

La clave de todo está en cómo se justifica el despido. La ley obliga a que en la carta de despido se detallen con precisión los motivos por los que se prescinde del trabajador. Y en ningún caso puede figurar como causa principal la baja médica. Si lo hiciera, y se demuestra que esa ha sido la única razón, los tribunales podrían declarar el despido nulo, obligando a la empresa a readmitir al empleado y a pagar los salarios que no haya percibido durante el tiempo que estuvo fuera.

Por eso, las empresas que quieren cubrirse las espaldas es posible que recurran a otros argumentos legales que les permitan formalizar la decisión. De ahí que sea fundamental que el trabajador revise bien la carta de despido, se asesore legalmente y valore si la empresa está utilizando un motivo legítimo o si, en el fondo, está disfrazando un despido por baja médica con otra excusa. Y en caso de duda, siempre se puede impugnar el despido ante los tribunales.