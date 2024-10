Mallorca-Rayo: un partido que marcará tendencia para ambos

Son Moix acoge este mediodía un partido que marcará tendencia. Mallorca y Rayo están separados por un solo punto en la clasificación, situados ambos en la zona media-alta, por lo que la victoria disparará a aquel que la consiga. Las estadísticas demuestran que los vallecanos suelen perder en sus visitas a Palma y en el caso de Muriqi, que vuelve a la convocatoria, se enfrenta a su víctima perfecta, ya que le he marcado un gol en todos y cada uno de los encuentros en los que se ha enfrentado a los madrileños. Sin embargo, es bastante probable que sea suplente porque aún está renqueante de su última lesión en los isquios, pese a que Arrasate dijo ayer que había entrenado bien durante la semana.

La trayectoria de mallorquinistas y rayistas en las nueve primeras jornadas de Liga ha sido muy similar Son séptimo y octavos en la clasificación y sus números son parejos. También lo parece el respectivo potencial de sus plantillas, lo que vaticina un encuentro muy igualado, al estilo de lo que han sido los últimos enfrentamientos entre ambos, resueltos por pequeños detalles, como el gol de Muriqi en el último minuto del año pasado.

Será un día especial para Abdón Prats, que juega su partido 250 con la camiseta del Mallorca y lo hace además ante un rival que se le da especialmente bien. No tanto como a Muriqi, pero muy cerca. El delantero de Artà, que será el sexto jugador mallorquín en alcanzar los 250 encuentros en 108 años de historia, le marcó en el penúltimo encuentro de la temporada 21-22 un gol al Rayo que no sólo sirvió para derrotarle, sino también para encaminar la permanencia en Primera División. Otro que tiene mucho por celebrar es el también mallorquín Antonio Sánchez, que está ante la posibilidad de llegar a las 150 presencias.

Pita Alberola Rojas, uno de los árbitros mejor considerados de Primera aunque, paradójicamente, uno de los que peor se le dan al Mallorca en cuanto a resultados, con un saldo de siete derrotas por sólo dos victorias. En el VAR estará otro de garantías, Sánchez Martínez.

Alinaciones probables:

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato, Omar Mascarell, Samú Costa, Robert Navarro, Sergi Darder, Dani Rodríguez y Larin.

Rayo: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mumin, Balliu, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Isi Palazón, Álvaro y Sergi Camello.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y Sánchez Martínez (VAR).

Estadio: Son Moix, 14.00 horas.