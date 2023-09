El Mallorca Palma Futsal vuelve a la Liga. La Primera División de fútbol sala regresa tras el parón obligado por los partidos internacionales de las selecciones pese a llevar tan solo dos jornadas de competición oficial. El Mallorca Palma Futsal recupera de nuevo la rutina con la buena noticia de no haber perdido a ninguno de los internacionales en este descanso, aunque la mayoría regresó a Palma el jueves y apenas pudieron ejercitarse con el equipo el viernes justo para viajar a Sevilla y jugar este sábado, a las 13:00 horas (FEF TV), frente al Real Betis FS en el Centro Deportivo Amate.

Chaguinha, Bruno Gomes, Vilian y Fabinho, aunque este último por cuestiones personales, apenas pudieron ejercitarse el viernes antes de subirse al avión con el resto del equipo para iniciar una semana de vértigo con el partido ante el conjunto verdiblanco.

Los mallorquines jugarán tres partidos en siete días ya que al encuentro de este sábado se sumarán el del Barcelona el martes y el del Movistar Inter el viernes, ambos, en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. El hecho de que los de Antonio Vadillo jueguen todas las competiciones oficiales y tengan la Main Round de la Champions a finales de octubre hace que se vean obligados a adelantar el partido frente al Barça que estaba previsto para el último fin de semana de octubre coincidiendo con la primera fase de la Champions.

El parón de estas semanas ha servido para trabajar con poco más de media plantilla dado que hasta siete jugadores se han ausentado por los partidos internacionales o por cuestiones administrativas. Esto hace que apenas se haya podido aprovechar el descanso para trabajar. Además, el partido amistoso previsto para el pasado fin de semana en Ibiza se tuvo que suspender por lo que no se pudo seguir el plan de trabajo previsto. Contratiempos a los que toca reponerse para buscar la tercera victoria del curso, la prioridad del equipo para este fin de semana.

No será un partido sencillo ya que el Real Betis FS llega a la cita con la necesidad de reivindicarse tras sufrir dos goleadas en las dos primeras jornadas en un comienzo de temporada muy exigente contra los equipos llamados a estar arriba. Esto no hace más que añadir un plus de dificultad al partido para los baleares, que se verán obligados a estar atentos y ofrecer una buena versión para regresar a la isla con el botín.

Jesús Gordillo es una de las grandes novedades y reaparecerá con el equipo insular después de superar la lesión. De hecho, Antonio Vadillo tiene a toda la plantilla disponible menos a Luan Muller, que todavía no se ha podido incorporar al equipo.