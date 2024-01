El Mallorca Palma Futsal quiere olvidar su derrota en la Supercopa. El equipo regresa a la liga, tras la dura derrota en semifinales de la Supercopa de España. Los dirigidos por Antonio Vadillo han tenido una semana para reponerse anímicamente y afrontan este sábado una oportunidad de resarcirse. Se enfrentarán al Quesos El Hidalgo Manzanares, un equipo que cuenta con la misma cantidad de puntos en la clasificación y que buscará con ansias la victoria para ponerse por delante de los de verde pistacho en la clasificación.

Antonio Vadillo compareció ante los medios de comunicación para valorar el que es, según él, “un partido muy importante”. Pasado el ecuador de la competición, es hora de rendir al máximo nivel para mantenerse en lo más alto de la tabla en un año en el que prima la igualdad extrema. “Va a ser una segunda vuelta muy apretada” argumentaba el técnico jerezano.

El próximo desafío liguero del Mallorca Palma Futsal supone la visita, el sábado, al Manzanares Arena. Allí, les esperará el equipo homónimo, un rival que, según Vadillo “está haciendo una gran temporada”. Sin embargo, el técnico reconoció que no se trata, para nada, de una sorpresa: “Están haciendo muy buenos números, tuvieron la posibilidad de ponerse líderes, pero a mí no me sorprende que estén entre los ocho primeros”. A la hora de describir al cuadro castellano manchego, Vadillo afirma que es un equipo con “los roles muy bien definidos” que cuenta con “jugadores de calidad que están marcando diferencias y un grandísimo entrenador”, además del plus que supone jugar en “una cancha que aprieta bastante”.

Por todo ello, Antonio Vadillo espera un choque parejo: “Somos dos equipos muy igualados, según el rendimiento que hemos dado en la liga regular. Tenemos los mismos puntos, prácticamente los mismos goles en contra que a favor. Va a ser un partido igualado contra un equipo muy duro”. Ante estas circunstancias, el entrenador del Mallorca Palma Futsal asegura: “Tenemos que hacer un gran partido, estar mentalizados y sobre todo imponer nuestro juego”.

El Mallorca Palma Futsal sigue inmerso en un intenso calendario. Después de caer en las semifinales de la Supercopa de España, el cuadro balear afronta esta semana el regreso de la Primera División y, el martes, jugarán su primera eliminatoria de Copa del Rey, en casa del Industrias Santa Coloma. “No nos podemos despistar” – advirtió Antonio Vadillo – “a partir de ahora todos los partidos cobran mucha importancia. Quedan dos partidos antes del parón, en los que ganar debe ser prioritario: “Nos quedan dos partidos antes del parón y tenemos que mentalizarnos y hacernos fuertes para sacarlos adelante. Luego ya tendremos tiempo para descansar, que creo que el equipo lo necesita” explicó el entrenador.

Chaguinha, optimista

Desde dentro de la plantilla, Chaguinha aseguró que se trata de “un partido muy importante”. Consciente de la dificultad del partido, el ala explicó: “Es un equipo que está arriba, que ha hecho una buena primera vuelta. Los jugadores tienen mucha calidad y tienen un entrenador muy bueno”. Por ello, Chaguinha aseguró que deben “imponer nuestro ritmo, ser nosotros mismos, demostrar nuestra identidad”. El ala está convencido: esa es la clave para volver a la isla con la victoria: “Si imponemos nuestro ritmo y estamos más acertados de cara a portería, estoy seguro de que vamos a salir con los tres puntos”.

Respecto a la derrota en las semifinales de la Supercopa, Chaguinha reconoció que “el disgusto tiene que pasar rápido”. El jugador explicó: “Tenemos la sensación de que pudimos hacer algo más pero hay que cambiar el chip. Tenemos muchas competiciones por delante y vamos a por ello”. Ahora, es momento de pensar en la liga y, la semana que viene, en la Copa del Rey. Sin duda, dos victorias en estos dos partidos servirían para irse al parón con buenas sensaciones e ilusión de cara al tramo final de la temporada: “Tenemos que sacar adelante este partido, el del martes también e irnos al parón tranquilos”.