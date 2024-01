2-4. El Mallorca Palma Futsal se estrella en los palos y se queda sin final

El Mallorca Palma Futsal se estrella en los palos y se queda sin final. El equipo estrenaba el año con la opción de seguir la estela de éxitos del anterior. Tras conquistar la Champions y la Copa Intercontinental en 2023, los dirigidos por Antonio Vadillo inauguraban el 2024 en Jaén, con motivo de la Supercopa de España, como primeros clasificados de la pasada temporada regular. El objetivo era ilusionante: sumar el primer título nacional de la historia del club. No obstante, antes de pensar en levantar trofeos, el conjunto balear debía focalizarse en superar su primer obstáculo: la semifinal contra el Jimbee Cartagena, subcampeón de la Copa del Rey la pasada campaña.

El partido que daba el pistoletazo de salida a la Supercopa de España comenzó con la intensidad propia de un choque entre dos de los grandes equipos del panorama nacional. La primera ocasión la tuvo el Jimbee Cartagena. No obstante, Luan Muller actuó con solvencia ante el disparo escorado de Lucao para evitar que se el equipo murciano se adelantara. Enseguida respondió el Mallorca Palma Futsal, con un potente chut de Moslem que Chemi, el portero caratagenero, desvió a corner. A partir de ahí, el partido fue tiñéndose del color rojo de la zamarra rival. Los dirigidos por Duda mejoraban progresivamente sus sensaciones, logrando así más y mejores ocasiones. En el minuto 10, Lucao estalló el balón en el palo. En el 11’, se estiró Luan Muller para detener en dos tiempos una ocasión clarísima de Bebe.

Al Mallorca Palma Futsal le costaba generar peligro en área rival, pero al menos, resistía a la constante ofensiva murciana. Precisamente, ese esfuerzo en aguantar la portería a cero fue recompensado con un gol de Bruno Gomes. Cuando más lo necesitaba su equipo, el pívot actuó como tal para abrir la lata y adelantar al conjunto balear. Sin embargo, a falta de un minuto para el descanso, Lucao silenció los cánticos de la afición desplazada de Palma. Tras robarle el balón a Moslem, el jugador del conjunto cartagenero salió a la contra y batió a Luan Muller para poner el 1-1. Así, concluían los primeros veinte minutos con todo por decidir en el segundo tiempo.

La segunda parte comenzó de forma frenética. La primera ocasión la tuvo Chaguinha, que no pudo conectar un buen pase de Gordillo que salió a la contra. Después, Cleber y Fabinho protagonizaron un doble remate a portería rival, que Chemi detuvo de forma espectacular en sendas ocasiones. A la tercera llegó el gol. En el minuto 14, apareció el mejor Moslem, que se redimió de su error anterior, y con un zurdazo volvió a adelantar a los mallorquines. No obstante, el Jimbee Cartagena reaccióno rápidamente. En el 25, los cartageneros devolvieron el empate al electrónico del Olivo Arena. En una jugada ensayada, Waltinho mandó el balón al fondo de la red y nada pudo hacer Luan Muller para evitarlo.

Aún así, la imagen del Mallorca Palma Futsal no era la misma que la de la primera parte. Estaba cuajando sus mejores minutos del partido. En el 36, Waltinho vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. El Mallorca Palma Futsal lo tenía todo de cara para ponerse una vez más por delante.

Paradójicamente, no fue así. Tras no aprovechar la superioridad numérica, Pablo Ramírez anotó el tercer gol del Jimbee Cartagena. A un minuto del final, Antonio Vadillo se vio obligado a arriesgar y dio entrada a Fabinho como portero jugador para apurar sus opciones jugando de cinco. Moslem y Cleber lo intentaron en varias ocasiones, pero la fortuna no estuvo de su lado. Sin embargo, Tomaz aprovechó el juego de cinco para anotar desde área propia el cuarto gol a portería vacía y sentenciar el partido.

Golpe duro para un Mallorca Palma Futsal que deberá reponerse rápidamente para afrontar con ganas las próximas competiciones que vienen por delante, empezando por el regreso a la liga el próximo sábado, en casa del Quesos El Hidalgo Manzanares.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Rómulo, Chaguinha, Moslem y Gordillo. También jugaron: Bruno Gomes, Fabinho, Cleber, Rivillos, Marcelo.

Jimbee Cartagena: Chemi, Waltinho, Lucao, Mellado y Jesús.

Goles: 1-0 Bruno Gomes (minuto 16’); 1-1 Lucao (minuto 19’); 2-1 Moslem (minuto 21’); 2-2 Waltinho (minuto 25’); 2-3 P. Ramírez (minuto 39’); 2-4 Tomaz (minuto 40’).

Árbitros: Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz. Amonestaron con tarjeta amarilla a Cleber, del Mallorca Palma Futsal, y a Bebe y a Waltinho con doble amarilla, del Jimbee Cartagena.

Pabellón: Olivo Arena. Primera semifinal de la Supercopa de España. 1000 espectadores.