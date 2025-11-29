Mallorca-Osasuna: tres puntos que no se pueden escapar

Es un partido clave en la lucha por escapar de las posiciones de peligro. Este Mallorca-Osasuna que se disputará este mediodía en Son Moix va a marcar el futuro inmediato de los dos equipos, separados por apenas un punto en la clasificación. Los navarros llegan como el peor visitante de Primera División, con apenas un punto sumado en siete salidas, mientras que los mallorquines deben ratificar con una victoria la buena imagen que dieron el pasado sábado en La Cerámica ante el Villarreal.

Arrasate devolverá a la titularidad a Sergi Darder y Muriqi, suplentes la pasada jornada. Los damnificados son Pablo Torre y Antonio Sánchez, que jugaron un muy buen partido en territorio castellonés, pero que hoy, según el criterio del entrenador, no tienen cabida en el once inicial. «Tengo muchas dudas, más que nunca porque hubo gente que entró en el once y lo hizo muy bien. Lo más positivo es que quien sale ganando por esta competencia es el equipo», dijo ayer en rueda de prensa el técnico.

Osasuna ha recuperado a Budimir, como era previsible, pero va muy justo y sólo ha podido desplazar a 19 jugadores. Su baja más dolorosa es la del central Catena, indiscutible en condiciones habituales. La pareja Boyomo-Herrando tratará de cubrir el expediente, de igual forma que Moncayola solventará la doble ausencia en el lateral derecho de los lesionados Rosier e Iker Benito.

Peligro y de los de verdad en el aspecto arbitral. Vuelve a Palma Gil Manzano, al que no se veía por aquí desde el 1-5 ante el Barcelona de la pasada temporada. El Mallorca le recuerda del reciente 3-0 en La Cartuja ante el Betis, en la noche mágica de Antony. Estará auxiliado por el madrileño Del Cerro Grande, éste mucho más habitual.

Las estadísticas demuestran que los dos equipos están igualados al máximo. Cinco de los siete últimos Mallorca-Osasuna en Palma han acabado en empate, con una victoria para cada equipo por el mismo resultado, 2-3 para los navarros en la 21-22 y 3-2 para los mallorquines en la 23-24.

Pese a ser a las dos de la tarde se espera una buena entrada en Son Moix por la importancia del partido. Antes de que empiece a rodar el balón se rendirá homenaje a Rafa Nadal, que recibirá el primer ‘Dimoni d’Honor’, un galardón que nace con la voluntad de distinguir a personalidades baleares que han destacado por su excelencia, valores y contribución a la sociedad

Alineaciones probables

Mallorca: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Osasuna: Sergio Herrera, Moncayola, Boyomo, Herrando, Bretones, Lucas Torró, Moi Gómez, Aimar Oroz, Rubén García, Víctor Muñoz y Raúl García.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Estadio: Son Moix, 14.00 horas