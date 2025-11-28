Arrasate: «Estamos en línea ascendente, pero hay que corroborarlo»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, advirtió hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna que les espera un compromiso «muy complicado» porque los dos equipos «llegamos exigidos», aunque en este sentido puntualizó que «yo diría que nosotros incluso más ya que jugamos en casa. Lo que queremos es repetir tanto el partido como el resultado que logramos ante el Getafe la última vez que estuvimos en Son Moix».

«Creo que estamos en una línea ascendente, pero hay que corroborarlo cada semana. Después del último partido, en el que creo que hicimos las cosas bien, lo que queremos es volver a jugar cuanto antes, porque a pesar de todo perdimos y queremos resarcinos», añadió.

A repetir sensaciones y victoria. pic.twitter.com/YZsMiqzbK7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) November 28, 2025

Arrasate admitió que el tramo inmediato es «importante» porque, según dijo, «lo que queda de primera vuelta porque creo que nos va a marcar el futuro, pero no he hecho cuentas porque no sirve de nada. Lo que quiero es que sigamos evolucionando positivamente, como he dicho al principio».

El técnico ha incluido en la lista al albanés Kumbulla, que «lleva una semana completa entrenando con normalidad y ya no tiene molestias. Por eso está en la convocatoria. Nos faltan Leo Román y Lato y los dos están evolucionando positivamente. Esperamos contar pronto con ellos».

En cuanto al gran momento de Samú Costa admitió que «está mucho mejor, eso es una obviedad, pero no sólo es porque esté junto a Omar Mascarell, porque también ha jugado muy buenos partidos con Morlanes al lado».

«Tengo muchas dudas, más que nunca porque hubo gente que entró en el once y lo hizo muy bien. Lo más positivo es que quien sale ganando por esta competencia es el equipo, que es lo que nos interesa a todos», explicó sobre la posible alineación de mañana.

Finalmente, sobre el rival, pronosticó que «creo que Budimir va a jugar porque le conozco y sé cómo trabaja, pero no sólo nos fijamos en él porque Osasuna tiene buenos jugadores de ataque. No es un equipo fácil de analizar porque cambian mucho de estructura, incluso durante el mismo partido. Budimir es una garantía, pero lo que hay que intentar es que no le lleguen balones».