El Mallorca no puede caer en descenso…por ahora. El equipo de Arrasate depende de los resultados del Alavés y del Getafe, los dos equipos que tiene inmediatamente por detrás en la clasificación, y que pueden superarle porque ambos tienen un partido menos. Los vitorianos juegan esta noche a las nueve frente al Betis, mientras que los madrileños se enfrentan mañana al Girona.

El resultado del Alavés-Betis marcará poderosamente la situación en la zona de descenso. Sólo una victoria permitirá a los locales acabar la jornada por delante del Mallorca, ya que sumarían 22 puntos por 19 de los de Arrasate.

Si eso sucede, habrá que esperar a mañana lunes y al resultado del Girona-Getafe, aunque en este caso con un empate ya le valdría a los de Bordalás, que están empatados a 21 puntos con el Mallorca. Eso sí, si el Alavés empata o pierde ya no hace falta hacer más cuentas porque sería matemáticamente imposible que los rojillos cayeran en descenso.

Ojo por otro lado al Levante, porque tras su victoria ante el Elche está con 17 puntos…y un partido menos. Si lo ganara se iría a 20, tan sólo uno menos de los que suma actualmente el Mallorca, que no jugará esta próxima semana, ya que su partido ante el Sevilla de la próxima jornada está fijado para el lunes dos de febrero.