Es el partido definitivo. Ahora sí. Tras el triunfo conseguido el pasado lunes en Balaídos otra victoria del Mallorca esta tarde ante el Getafe (18.30 horas, Son Moix) garantizaría virtualmente la permanencia. Serían doce puntos sobre el Espanyol, diez sobre el Almería -que ya han jugado- y trece sobre el Valencia, que visita hoy al colista Elche. El Getafe, sin embargo, es un enemigo incómodo y a Aguirre le ha ganado los dos partidos en los que se han enfrentado.

Cinco partidos consecutivos llevan los madrileños puntuando en Son Moix, cuatro en Primera y uno en Segunda División. El último triunfo mallorquinista se produjo en 2011, hace ya 12 años y el último precedente en Palma fue un empate a cero la pasada temporada. A Aguirre el Getafe le ha derrotado dos veces, pero en ambas ocasiones en Madrid. Será el primer partido en Palma ante los madrileños.

El Mallorca recupera a los sancionados Jaume Costa y Copete, que no pudieron jugar en Vigo, pero no podrá contar ni con Augustinsson, ni con Nastasic ni con Gio González, que siguen lesionados. Dani Rodríguez se ha recuperado y ha entrado en la convocatoria, aunque no será titular. Eso sí, en cuanto juegue un solo minuto habrá acumulado 100 partidos en Primera, todos con el Mallorca.

El Getafe tiene descartados al uruguayo Arambarri y al veterano delantero Jaime Mata, pero Quique podría introducir algún cambio ya que tiene nada menos que a seis jugadores a una sola tarjeta de la suspensión. Aguirre, que tiene en la misma circunstancia a Maffeo, Raíllo y Galarreta, parece tener bastante definido el once inicial, que será muy parecido al que jugó en Balaídos con la entrada de Jaume Costa por Antonio Sánchez, lo que trasladará a Maffeo a la banda derecha. Por lo demás, Amath apunta a compartir delantera con Muriqi y Morlanes olfatea su primera titularidad en Palma.

Vuelve a Palma González Fuertes, que fue el árbitro del choque ante el Betis, el primero de la temporada en Son Moix, y pitó dos penaltis contra los de Aguirre, el segundo surrealista. Nunca ha ganado un partido con ´çel el Mallorca. De momento el saldo es de un empate y cuatro derrotas. En el VAR volverá a estar Estrada Fernández, un habitual en los encuentros de los bermellones en este curso, y con el que no tienen tampoco especial fortuna.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Hadzikadunic, Jaume Costa, Galarreta, Morlanes, Amath, Kang In Lee y Muriqi.

Getafe: Soria, Damián Suárez, Djené, Domingos Duarte, Alderete, Iglesias, Maksimovic, Luis Milla, Munir, Borja Mayoral y Enes Unal.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Estrada Fernández (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.