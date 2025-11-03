Finalizado el partido ante el Betis, el Mallorca entra en un tramo teóricamente benévolo del calendario desde ahora y hasta que finalice 2025. El equipo disputará seis jornadas de Liga y la segunda eliminatoria de Copa, que se sorteará la próxima semana, ante rivales, salvo el Villarreal, de un potencial igual o inferior al suyo. La cosecha de puntos en este tramo debería ser suficiente para irse de vacaciones de Navidad con un saldo cercano a los 20 puntos, lo que más o menos equivaldría al 50% del puntaje que suele bastar para conservar la Primera División.

El equipo sabrá esta noche, tras el Oviedo-Osasuna, si acaba la jornada en descenso o si sigue fuera de los tres señalados. Los asturianos necesitan ganar a los navarros porque no les vale el empate para superar a los de Arrasate, pero en cualquier caso es simplemente una anécdota porque apenas se han consumido diez jornadas de Liga. Quedan 28 por delante, nada menos que 74 puntos en disputa todavía, por lo que hay tiempo para todo.

Lo que está claro es que el partido del próximo domingo ante el Getafe en Son Moix cobra una importancia capital ya que luego el siguiente desplazamiento es también muy complicado, al estadio de La Cerámica. Hay que sumar los tres puntos ante los de Bordalás, que el año pasado se impusieron en Palma en el último partido de la temporada y que han comenzado muy bien la Liga.

La situación no es ni mucho menos definitiva. Es preocupante, es cierto, porque se han sumado apenas siete puntos sobre 30 posibles, pero poco a poco el equipo está mostrando síntomas de mejora, y aunque es cierto que la derrota de ayer en el estadio de La Cartuja fue dolorosa, en ningún momento, pese al resultado, el Mallorca se mostró vencido, y ese es un buen síntoma.

Lo que queda en Liga hasta Navidad