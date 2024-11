El Mallorca entra en su semana top: tres partidos en siete días

El Mallorca entra en su semana top. A partir de mañana disputará tres partidos en sólo siete días y, además, ante adversarios de gran envergadura. Valencia y Barcelona visitarán Son Moix con sólo cuatro días de diferencia y luego tocará viajar a Vigo para enfrentarse al Celta. El equipo, eso sí, afronta este pequeño pico con la ventaja que le dan los 21 puntos que detenta en la clasificación tras su última victoria en el estadio Gran Canaria ante Las Palmas.

El Valencia será mañana el primer rival del Mallorca. Los chés vienen de clasificarse para la segunda ronda de la Copa del Rey y de marcarle cuatro goles al Betis en Mestalla, pero todavía ocupan plaza de descenso con 12 puntos y vendrán a Son Moix dispuestos a prolongar la que parece su mejor racha de la temporada, ya que llegan tras tres partidos sin conocer la derrota.

El martes será el turno del líder, el FC Barcelona, que parecía intratable pero que en sus últimos desplazamientos se ha mostrado accesible, perdiendo con justicia en San Sebastián y dejándose empatar en los últimos minutos en Vigo ante el Celta. Hay que recordar que Mallorca y Barça empataron el año pasado a dos en Son Moix en un gran encuentro de los rojillos, que merecieron mejor resultado. Arrasate podrá contar con Muriqi, al que el Comité de Competición impuso un solo partido de sanción tras su expulsión en Las Palmas.

Tan sólo tres días más tarde se cerrará esta semana frenética con un desplazamiento a Balaídos para enfrentarse al Celta, al que el año pasado se ganó 0-1 en Vigo con un gol al final de Vedat Muriqi. No cabe duda de que se trata de un calendario difícil, pero no imposible. Que se lo pregunten al Real Madrid, que en la primera jornada no pudo pasar del empate en Son Moix.

Calendario del Mallorca hasta final de año