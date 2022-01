Luis García Plaza y Unai Emery han analizado en rueda de prensa la contundente victoria por tres goles a cero de los groguets ante los bermellones y el entrenador mallorquinista no ha querido poner paños calientes ante un resultado demoledor que ha dejado poco margen a la remontada.

El técnico del cuadro balear ha sido tajante sobre el nivel de sus pupilos en el Estadio de La Cerámica: “No hay ninguna excusa. Hemos sido un equipo al que le falta mucho poso en Primera División. Su segundo gol es el mejor ejemplo de lo que no se puede hacer en esta categoría. En esa contra, el equipo ha tenido tres situaciones para hacer falta y no se ha hecho lo necesario para pararla. Tenemos que cambiar la mentalidad defensiva, ser un equipo mucho más agresivo y duro para el rival”, ha afirmado contundente.

El conjunto mallorquinista ha conseguido dos victorias en los últimos 18 partidos, a pesar de ello, García Plaza se muestra optimista: “Sabía que el mes de enero iba a ser muy difícil. Terminamos la jornada con un comodín de dos puntos y un partido menos que tenemos que disputar ante nuestro público. Hay que dar un vuelta a la intensidad, a las ganas, a ser un equipo mucho más fuerte. En defensa hay que tener mala leche, esa es la conclusión que saco de este partido. Se han tenido tres ocasiones clarísimas y no hemos acertado, pero lo del VAR, y no quiero utilizarlo como excusa, siempre nos sale en contra, no sé el motivo”, ha añadido.

Por parte de Unai Emery, el entrenador vasco ha ensalzado la gran actuación de su plantilla: “Hemos conseguido encontrar un rendimiento alto en la banda izquierda al principio. Todo eso nos ha dado confianza para hacer un buen partido, con un bloque desde atrás muy serio a la hora de presionar al rival. En base a esa constancia, nosotros hemos podido ir madurando el encuentro. Al final el resultado refleja nuestra seriedad, no sé si es el justo por sus ocasiones, pero hemos controlado más el partido y las mejores ocasiones han sido nuestras”, ha sentenciado.

Tras la sorprendente derrota ante el Elche el domingo pasado, el técnico del submarino amarillo considera que sus jugadores se han sabido reponer de forma brillante de ese duro varapalo: “El otro día estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Con esta victoria nos acercamos a las posiciones de Liga de Campeones, pero todavía por debajo de lo que creo que podemos hacer. Todos los triunfos son importantes, aunque es cierto que hoy era un partido especial por las circunstancias. Siento que hemos sido muy conscientes de ello y hemos respetado a un rival que había ganado, por ejemplo, al Atlético de Madrid hace unas semanas. Estoy muy satisfecho”, concluyendo así la conferencia de prensa.