El Consell de Mallorca llevará a cabo la limpieza de arcenes y cunetas en las carreteras de Mallorca para favorecer la circulación de ciclistas, según se ha acordado en la reunión de la Comisión de Seguridad de los Ciclistas convocada después de cinco años de paralización.

El encuentro, dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad, ha sido presidido por el conseller de Territorio Fernando Rubio, acompañado del director insular de Movilidad, Rafel Oliver.

Han participado la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares, usuarios y otras asociaciones e instituciones relacionadas con la bicicleta para escuchar y poner en común los problemas y las mejoras que se han hecho con respecto a este medio de transporte.

El conseller Rubio ha anunciado que la institución insular impulsará una campaña de limpieza de los arcenes de las carreteras para favorecer la circulación de los ciclistas y garantizar su protección cuando practiquen deporte. Esta iniciativa se llevará a cabo a lo largo de los 1.600 kilómetros de la red vial de Mallorca y empezará en los próximos meses con una inversión de 300.000 euros.

Asimismo, Rubio ha aprovechado para explicar los proyectos de viales cívicos que impulsa el Consell de Mallorca, con unos 60 kilómetros de vías verdes y una inversión de 45 millones de euros. también ha informado sobre las obras que se han ejecutado para reforzar el firme y conseguir incrementar la seguridad en las vías.

Todas estas actuaciones, ha asegurado, muy reivindicadas por los ciclistas. Es el caso de las carreteras Andratx-Estellencs y Selva-Mancor (inauguradas antes del verano), de la de Bunyola-Oriente-Alaró (obra que empezará los próximos meses) o la de Peguera en el Puerto de Andratx (que se iniciará por octubre).

La campaña de limpieza de arcenes y cunetas es una reivindicación de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares y de otras entidades, con el objetivo de evitar accidentes y que los ciclistas puedan circular por un tramo de asfalto seguro.

Cuando los vehículos circulan por las carreteras expulsan suciedad, grava y objetos hacia los arcenes, y los ciclistas tienen dificultades para pedalear con seguridad. La solución es una limpieza más periódica como la que impulsa ahora el Consell de Mallorca, con escobas mecánicas que pasarán al lado de las carreteras. Todo eso se llevará a cabo mediante los contratos de mantenimiento de carreteras que segmenta Mallorca en ocho zonas de ámbito de actuación.

Fernando Rubio ha explicado también que «estamos contentos de haber recuperado este encuentro porque era una reivindicación de las asociaciones y de la Federación para mejorar la seguridad de los ciclistas, y es un lugar perfecto para escuchar de primera mano las necesidades del mundo del ciclismo y su problemática cuando circulan por las carreteras».

El conseller de Territorio ha recordado que esta comisión fue una petición expresa del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la pasada legislatura.