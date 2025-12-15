Calvià y Meliá acuerdan el uso de aguas regeneradas en el Hotel de Mar Gran Meliá de Illetes

Nuevo paso en el uso eficiente de aguas regeneradas en Calvià. Meliá International Hotels se suma a los clientes de agua regenerada en sus instalaciones. La cadena y el Ayuntamiento han suscrito este lunes un convenio por el que la empresa pública Calvià 2000 suministrará agua regenerada al Hotel de Mar Gran Meliá, un establecimiento categoría lujo solo para adultos en Illetes.

El agua regenerada se utilizará para el riego de las zonas verdes y jardines del complejo y repercutirá en una disminución del consumo de agua potable por sustitución, siendo una medida básica para la optimización de los recursos hídricos del municipio, informa el consistorio en un comunicado.

El acuerdo de colaboración fija las bases del proyecto piloto que se consolidará como alternativa de uso responsable del agua. Calvià dispone de dos Estaciones Regeneradoras (ERA) municipales, localizadas en los núcleos de Santa Ponça y Bendinat, con una red de distribución interconectada. Por ello, a pesar que por ubicación del usuario final, el origen del agua regenerada procederá de la ERA Bendinat, podrá en función de las necesidades, recibir agua regenerada de la ERA Santa Ponsa, cumpliendo ambas las calidades más altas para uso urbano, calidad U.A+, exigidas por la reglamentación de aguas regeneradas para usos urbanos.

El acuerdo se ha firmado en la sala de Plenos del Ayuntamiento. El alcalde Juan Antonio Amengual ha agradecido la decisión de Meliá Hotels International de sumarse al uso de aguas regeneradas: «Es muy importante tener hoy aquí a Gabriel Escarrer porque ello es prueba de la importancia del convenio. Protegemos un recurso esencial mediante un acuerdo público-privado que da visibilidad a nuestro plan de ampliar la comercialización de aguas regeneradas. Hay que darle una segunda vida a esas aguas».

Gabriel Escarrer Jaume, CEO y Presidente de Meliá Hotels International, ha afirmado que el uso de agua regenerada en el Hotel de Mar Gran Meliá puede suponer un 20% de ahorro de agua de la red ordinaria, por lo que ha asegurado «que definitivamente el alcalde tiene nuestro compromiso de que otros muchos hoteles de Meliá en el municipio seguirán este camino».

En el Hotel de Mar Gran Meliá se establecen protocolos de uso para no mezclar el suministro de la red ordinaria con el de las aguas regeneradas. Las nuevas tuberías interiores desde la acometida a los puntos de suministro, estarán señalizadas en color violeta. No podrán existir conexiones físicas entre tuberías de diferente naturaleza.

Calvià puede procesar el consumo de agua de hasta 118.000 habitantes al día en las dos plantas EDAR. Las estaciones de regeneración de aguas del municipio pueden facilitar hasta 10 millones de litros al día en los meses de mayor demanda y consumo.