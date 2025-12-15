BIAM 2025 culmina su edición en Calvià con unas jornadas profesionales sobre creación digital y podcast

BIAM 2025 (Balearic Islands Audiovisual Market) celebrará la próxima semana en Calvià el cierre de su programación anual, consolidándose por quinto año consecutivo como un punto de encuentro de referencia para el sector audiovisual de Baleares.

Tras su paso por Madrid y Menorca, el mercado pone el broche final a esta edición con unas jornadas profesionales dedicadas a las nuevas formas de creación digital, el uso creativo de la inteligencia artificial y el auge del podcast como herramienta de comunicación y difusión cultural.

La programación arrancará el martes 16 de diciembre, a las 20.00 horas, con un cóctel de inauguración en el Hotel Illetas Albatros (Calvià). El encuentro servirá como espacio de networking entre profesionales del audiovisual, creadores digitales, estudiantes y representantes del ámbito cultural e institucional, además de presentar el contenido de las jornadas profesionales.

El miércoles 17 de diciembre -a partir de las 9:00 horas en el Hotel Illetas Albatros (Calvià)- se celebrarán las Jornadas Profesionales de Creación Digital y Redes, centradas en la aplicación práctica de la tecnología y las plataformas digitales al trabajo creativo y al desarrollo de estrategias profesionales. Entre las actividades destacadas se encuentra el Taller de creación con Inteligencia Artificial, impartido por Paco Torres, en el que los participantes experimentarán con herramientas de IA para idear y desarrollar contenidos audiovisuales y digitales.

Ese mismo día tendrá lugar la mesa redonda Creación digital: legalidad, rentabilidad y podcast, con la participación de David Ávila y Luis Alcázar, quienes abordarán cuestiones clave como los derechos de autor, los modelos de monetización y las oportunidades que ofrece el podcast dentro del actual ecosistema digital.

Como antesala a las jornadas, el lunes 15 de diciembre, a las 19:00 horas, se presentará en CineCiutat (Palma) la proyección BIAM in SHORTS, una selección de cortometrajes que se ha consolidado como uno de los programas más representativos del mercado.

El itinerario de BIAM 2025 concluirá el jueves 18 de diciembre en Formentera, con una sesión formativa en el IES Marc Ferrer dedicada a la identidad digital y la creación de contenidos para redes sociales.

Con este conjunto de actividades, BIAM 2025 reafirma su compromiso con la innovación, la formación continua y el impulso del talento creativo en Baleares, contribuyendo a consolidar el territorio como un referente dentro del panorama audiovisual nacional.

Para más información e inscripciones, se puede consultar la programación completa a través de los canales oficiales de BIAM.

BIAM Audiovisual es una iniciativa dedicada a la producción, difusión y desarrollo de proyectos audiovisuales con especial atención a la innovación, la formación y el tejido creativo de las Islas Baleares. A través de actividades, encuentros profesionales y convocatorias, promueve el diálogo entre nuevas tecnologías, creación artística y reflexión social.