El ladrón ‘Spiderman’ siembra el pánico en Mallorca: vecinos lo graban trepando por fachadas en pleno día

La tranquila urbanización de Es Figueral, en Marratxí (Mallorca), vivió una escena absolutamente insólita que ha dejado a los vecinos entre la incredulidad y el miedo. Una joven pareja que paseaba por la zona se topó de repente con una imagen digna de una película de acción: un hombre trepando por las fachadas de varios chalets adosados con una agilidad que desafiaba cualquier lógica.

Los jóvenes, impresionados ante aquella escena tan extraña como alarmante, reaccionaron de inmediato sacando sus teléfonos móviles para grabar al individuo, que ascendía sin titubeos por paredes y cornisas como si llevara años entrenando para ello.

Al notar que estaba siendo grabado, el misterioso sujeto modificó por completo su plan. En lugar de acceder a los balcones y terrazas que parecían ser su objetivo inicial, se impulsó con una sorprendente destreza hasta llegar al tejado. Una vez allí, emprendió una fuga tan rápida como desconcertante. Los vecinos intentaron seguirlo para grabar imágenes más claras y facilitar la identificación a la Guardia Civil, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos: el individuo se esfumó sin dejar rastro.

Nadie pudo ver por dónde se marchó ni cómo logró desaparecer entre los tejados de la urbanización. Fue cuestión de segundos. Un movimiento, una sombra y nada. Como si la persona hubiera salido volando.

En poco tiempo, y a raíz de este episodio, los residentes han comenzado a referirse a él como el ladrón Spiderman, un sobrenombre que ya corre de boca en boca debido a su increíble habilidad para trepar por las fachadas sin aparente esfuerzo. Lo que más inquieta a los vecinos es que la escena ocurrió a plena luz del día, en una zona tranquila y residencial, en un momento en el que muchos de los propietarios se encontraban dentro de sus viviendas sin imaginar que un desconocido rondaba los muros y tejados de sus casas.

El ambiente en Marratxí está especialmente tenso, ya que en las últimas semanas se han intensificado los controles por parte de la Policía Local y la Guardia Civil ante el aumento de robos durante las fechas navideñas. Los ladrones suelen aprovechar estas fechas para actuar en viviendas vacías, un hecho bien conocido por las autoridades que han reforzado la vigilancia para evitar nuevas intrusiones.