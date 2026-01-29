Un ladrón ataca por la espalda a una anciana de 92 años para robarle el bolso en Menorca

Tras casi un mes de profunda investigación, la Policía Nacional ha logrado finalmente identificar y detener a un hombre como presunto autor del robo del bolso que portaba en el brazo una mujer de 92 años en la isla de Menorca. El suceso, que causó una notable conmoción por la avanzada edad de la víctima, se produjo a comienzos del año y requirió un intenso trabajo policial debido a la escasez de pistas iniciales.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero, a plena luz del día, cuando un varón se percató de que una mujer de avanzada edad salía de su domicilio con el bolso en la mano. Según la investigación, el individuo observó a la anciana durante unos instantes y vio en la situación una oportunidad para cometer el delito. A continuación, la siguió durante unos metros, aproximándose de manera sigilosa por la espalda para evitar ser detectado.

En un momento dado, el individuo le dio un fuerte tirón al bolso y huyó rápidamente a la carrera por el mismo camino por el que había llegado. La víctima, sorprendida por la acción, se giró instintivamente, pero no pudo ver el rostro del ladrón ni aportar una descripción precisa del mismo. En el interior del bolso sustraído se encontraban treinta euros en efectivo, así como diversa documentación personal de la mujer.

Tras lo ocurrido, la anciana interpuso una denuncia ante la Policía Nacional. Los agentes se encontraron desde el primer momento con importantes dificultades para avanzar en el caso, ya que la víctima no podía reconocer al autor del robo y no había testigos presenciales de los hechos.

Pese a ello, tras arduas gestiones de investigación, el Grupo de Policía Judicial consiguió finalmente identificar y localizar al presunto autor del robo con violencia, procediendo a su detención el pasado martes 27 de enero.

La víctima no sufrió lesiones físicas durante el asalto, aunque sí quedó visiblemente afectada por el robo sufrido, especialmente por la sensación de inseguridad generada tras el incidente.