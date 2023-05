La Junta Electoral de Balears censura a la presidenta Francina Armengol que anunciara una propuesta electoral durante un acto que presidió como presidenta del Ejecutivo autonómico y no como secretaria general del PSOE de las Islas. Según la Junta Electoral, Armengol vulneró el artículo 50 de la Ley Electoral al anunciar su propuesta del plan piloto para implantar la jornada laboral de cuatro días. Hizo este anuncio durante un acto institucional, como era la visita realizada el 20 de abril a la empresa turística Hotelbeds, en Mallorca.

El PP denunció que la presidenta utilizó una visita institucional a una empresa para dar a conocer información no permitida por la ley. El PP solicitó en su denuncia que la actuación de la presidenta fuera declarada contraria a la normativa y que se abriera un expediente sancionador a Armengol, pero este extremo no ha sido aceptado por la Junta Electoral, que se ha limitado a censurar a la presidenta pero no le ha impuesto ninguna sanción.

Durante su visita a la empres Hotelbeds, Armengol explicó que el plan piloto par implantar la jornada de cuatro días estaba abierto a empresas de todos los sectores, y que cada una de ellas recibirá una subvención de 15.000 euros por plantear este nuevo modelo de trabajo, además de asesoramiento por parte del Govern más 5.000 euros por cada trabajador que se acoja a esta jornada durante el primer año, y 2.500 euros entre el segundo y el tercero.

La ley electoral prohíbe que los actos organizados o financiados directa o indirectamente por los poderes públicos se utilicen para hacer propaganda electoral o vender los logros obtenidos. La Junta Electoral considera que el anuncio del plan piloto sobre la jornada de cuatro día fue un acto electoralista.

La visita a la empresa turística Hotelbeds fue un acto institucional que programó el Govern y al que asistieron el conseller Iago Negueruela, número dos en la lista de Armengol, además de Catalina Cladera, candidata al Consell de Mallorca por este partido. Al convertirse este acto institucional en un acto electoral «se ha infringido el principio de objetividad, neutralidad e igualdad que deben respetar los poderes públicos durante el proceso electoral», según la Junta Electoral.