Jon Ander Aramburu, el debut soñado en la Primera FEB del ‘Lendakari’

Si hay un jugador que ansiaba el ascenso a Primera FEB ese era Jon Ander Aramburu. El objetivo marcado en rojo la pasada temporada por parte del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se consiguió con el jugador vasco siendo una de las grandes referencias del equipo de Pablo Cano en el tramo final de temporada. Este curso 2025-26 Jon Ander Aramburu vive una temporada muy especial ya que está debutando en Primera FEB.

Tras una excelsa trayectoria en Segunda FEB, al jugador nacido en San Sebastián vive este año su primera experiencia en la segunda categoría del baloncesto español. “Lo vivo muy emocionado y muy contento. Era un objetivo que me había marcado durante años y no se había dado. Lo que quería, al final, era ascender con el mismo equipo y pertenecer a esa plantilla en una categoría superior. Lo conseguimos y ha sido un privilegio poder quedarme. Estoy muy agradecido”, explica Aramburu sobre su llegada a Primera FEB.

El ala-pivot donostiarra considera muy importante haber mantenido a una gran parte de la plantilla que logró el ascenso la pasada temporada. “Mantener a cinco jugadores ha hecho que haya sido mucho más fácil meter a los nuevos en la dinámica del equipo. Ha sido una pena lo de Xabi pero va a estar con nosotros apoyándonos”, señala apuntando luego las notables diferencias con respecto a la temporada pasada. “Aparte de los pabellones en los que jugamos, que ya son de otro nivel, se nota el cambio en el nivel físico de los equipos. La diferencia que hay diría yo que es el físico porque talento hay en las dos categorías”, asegura.

Para Jonan la clave del éxito del equipo tiene que ser mantener el nivel de intensidad que viene mostrando desde la pasada temporada y que ya ha trasladado en este nuevo curso. “Sabemos desde el principio que ésta es una categoría muy complicada y que tenemos que luchar en cada partido como si fuera el último porque aquí nadie te regala nada y la victoria es muy importante para alcanzar nuestro objetivo. Hemos jugado partidos en los que hemos competido durante los 40 minutos y hemos ganado y en el último en Fuenlabrada competimos los tres primeros cuartos y en el último tuvimos una desconexión y ellos lograron una victoria abultada pero tenemos que pensar que estamos donde queremos. Vamos bien en la clasificación aunque ahora no valga para nada pero creo que vamos por el buen camino”, asegura.

Aramburu sólo puede tener palabras de cariño y agradecimiento hacia la afición del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. “Jugar en casa es contar con el sexto hombre. Tenemos que aprovechar los partidos que tengamos en casa para ganar todos los que podamos porque ganar fuera es muy complicado en esta categoría. Es muy importante tener el apoyo de la afición detrás. Es cierto que hemos tenido muchos partidos fuera pero va a ser muy importante sentir a nuestra gente cuando estemos aquí”, subraya.