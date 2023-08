Tras poner fin a dos legislaturas de gobiernos de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos en la capital balear, el nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez ( Palma, 1971), encara el arranque del curso político, consciente de los retos que se le vienen encima y preocupado porque si Feijóo no logra ser investido presidente del Gobierno y repite el socialista Pedro Sánchez, duda «que se comprometa con Palma».

Pregunta.- ¿Cree que Feijóo puede lograr esos cuatro escaños que le hacen falta para ser investido presidente del Gobierno?

Respuesta.- Yo haría lo que pudiese para que eso sucediera. Estamos en una situación política compleja, queda más o menos un mes para esa posible investidura y espero que haga todo lo posible para que sea así. Palma se juega mucho. Con el presidente Feijóo hemos anunciado que si teníamos la suerte de que gobernara en España, tendríamos proyectos asegurados. Es una situación muy compleja, pero confío en que podamos llegar a tener a Feijóo en la Moncloa y que nos ayude. Porque en caso de que sea Pedro Sánchez el presidente, dudo que se comprometa con Palma.

P.-¿Tendría Feijóo que negociar con todos los partidos?

R.- Es que hay partidos que no quieren negociar con el PP. Entonces, negociar con estos partidos se convierte en un discurso, no en un diálogo y, por tanto, creo que es innecesario. Hay que identificar qué partidos están por la labor de mejorar la vida de los españoles, de no dividirlos sino de unirlos, y ver en este marco si es viable un acuerdo. Y si basta con unas abstenciones, ver también dónde se enmarcan. Estoy seguro de que los acuerdos a los que llegue Feijóo irán en la línea de construir un país y no de destruirlo.

P.- ¿Gobernar en solitario como usted lo hace en Palma, con 11 de 29 concejales, no es una temeridad? ¿No va a entrar Vox en su gobierno?

R.- No, no. Yo he conformado mi equipo, he delegado las áreas a cada uno de los concejales, que creo que son los mejores para desarrollar las políticas de gobierno que nosotros nos hemos comprometido a llevar a cabo. No creo que sea difícil seguir así. Lo demostramos en el último pleno, donde todo lo que se llevó, se aprobó con la mayoría suficiente, y gracias a Vox, que también aprobó todos aquellos puntos donde necesitábamos esa mayoría suficiente. Vox demostró, primero, tener una capacidad de diálogo, de visión de ciudad, y de interés general, que no tuvieron PSOE, Podemos y Més. Incluso éstos votaron en contra de pagar facturas suyas con los remanentes de tesorería y PP y Vox votamos a favor de abonar esas facturas del anterior equipo de gobierno. El PP, y en este caso con Vox, lo que miran es por el bien de la ciudad.

P.- Pero gobierna en minoría.

R.- Es verdad que es un gobierno en minoría el que tengo conformado, pero estoy absolutamente convencido de que Vox, como hizo en el último pleno, seguirá demostrando que tiene capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Si son puntuales, tendremos que trabajarlos de esa manera, y si podemos enmarcarlos en unos acuerdos más globales, pues eso nos permitirá trabajar más ágilmente. Pero no me da miedo y pereza el trabajo. He venido aquí a dedicar las 24 horas del día, para sacar adelante todos los proyectos y necesidades que los palmesanos tienen en estos momentos.

P.- ¿Cuándo se va a reformar el reglamento de normalización lingüística?

R.- En principio, con lo que nosotros y también Vox llevamos en nuestro programa de gobierno no es necesario modificarlo. Hemos acordado ya que la Administración se dirija al ciudadano en la lengua en la que éste elija, porque eso es lo normal. Esa es la normalización del uso de las dos lenguas. Si es necesario modificar alguna circular, instrucción o norma para que eso sea lo normal, pues no habrá ningún problema. Pero no creo que sea necesario modificar el reglamento para que eso sea una realidad.

P.- ¿Los presupuestos de 2024 saldrán adelante?

R.- En eso estamos y lo estamos trabajando con Vox para que esos presupuestos salgan. ¿Qué diferencia hay entre esos presupuestos con lo que pasó en el último pleno? Ninguna. Sólo que esos presupuestos hablan de muchas más cosas, tienen en cuenta más políticas y los tendremos que trabajar más. Vox ha demostrado tener esa capacidad de defender el interés general de los palmesanos y, por tanto, creo que los sacaremos adelante. La idea es que se lleven a cabo esas políticas de mejora de la ciudad, de las buenas infraestructuras, de incrementar la seguridad, la limpieza, resolver problemas de movilidad, de poner en marcha proyectos como los de la Plaza Mayor y muchos otros, como Playa de Palma. PP y Vox los tienen interiorizados y comprometidos con los ciudadanos y creo que los presupuestos saldrán en tiempo y forma.

P.- ¿Habrá en Palma un acuerdo programático entre las dos formaciones como lo hay en el Govern o en el Consell de Mallorca?

R.- Se trata del trabajo que ya hicimos en el ultimo pleno, donde diferentes propuestas ya fueran de cultura, infraestructuras, de temas como protección patrimonial, Son Busquets o limpieza, todos salieron adelante, con los votos de PP y Vox. Si podemos encarar esos acuerdos de manera más global, que nos permita trabajar con más agilidad, pienso que eso será bueno para el PP y para Vox. Vox demuestra que está trabajando para el interés de la ciudad al no condicionar el hecho de llegar a acuerdos puntuales o globales, con entrar o no en el gobierno municipal.