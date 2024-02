La izquierda da la espalda a la Playa de Palma y rechaza reclamar a Sánchez inversiones para la zona

La izquierda da la espalda a la Playa de Palma y rechaza reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones para zonas turísticas maduras. Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital balear, socialistas, independentistas de Més y Podemos, han rehusado en la comisión de servicios de la ciudadanía, previa al pleno que el Consistorio celebrará el día 29, una propuesta presentada por el PP en la que se exige al Ejecutivo central la creación y financiación del Comisionado para la Reforma de las Zonas Turísticas Maduras y Obsoletas de España. Un organismo estatal que, además, tendría su sede en Palma.

La renovación y modernización del sector turístico es una de las principales prioridades del actual equipo de gobierno del PP que lidera Jaime Martínez, que ya incluía la creación de este ente estatal en su programa electoral. No obstante, los resultados electorales en las Generales del 23 de julio no fueron los esperados, ya que Feijóo no pudo formar gobierno, y por tanto, tendrá que ser Sánchez el encargado de crear este organismo.

Pero no parece que vaya a ser una prioridad para un Ejecutivo central en manos de un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont y plegado exclusivamente a atender las exigencias de sus socios golpistas e independentistas. Tampoco las formaciones del anterior gobierno municipal, hoy en la oposición, tienen mucho interés en que esta iniciativa salga adelante.

Basta ver el nulo respaldo que ha recibido el sector turístico palmesano por parte de la Administración local durante las dos últimas legislaturas en las que estos partidos estuvieron en el poder. Una pasividad que no estuvo a la altura de los esfuerzos e inversiones que ha venido acometiendo el sector privado en Playa de Palma.

Como expone el Grupo Municipal del PP, en su propuesta que saldrá adelante en el pleno por el apoyo de Vox, desde el plano institucional «se ha echado en falta durante los pasados ocho años, el desarrollo y aplicación de una visión estratégica relacionada con las denominadas zonas turísticas como Playa de Palma». Un espacio declarado zona madura mediante el Decreto-ley 1/2023, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico.

Y ello pese a que por definición los destinos turísticos maduros requieren, sin más dilación, poder actualizar las herramientas y medios con los que definir y llevar a cabo las operaciones de rehabilitación y revalorización integrales, así como establecer los instrumentos de ordenación y gestión necesarios para acometer las inversiones.

Esto es incluso fundamental para lograr un mejor aprovechamiento del que se ha tenido hasta ahora de los fondos europeos Next Generation, cuyo objetivo es el desarrollo de actuaciones de resiliencia, modernización y mejora de la competitividad turística en zonas maduras.

Para ello, según el PP, es crucial que los empresarios turísticos cuenten con el respaldo del sector público en forma de una clara colaboración interinstitucional entre los distintos niveles de la administración pública española.

Por este motivo, resulta necesario e impostergable que, desde el Gobierno de España, se emprendan los esfuerzos necesarios para poner en marcha y financiar el Comisionado para la Reforma de las Zonas Turísticas Maduras y Obsoletas de España, que Palma por su dilatada experiencia y reconocido prestigio como destino turístico a nivel mundial albergue su sede y que la recuperación de Playa de Palma sea el primero de sus proyectos piloto.

El objetivo no es otro que lograr que el sector público esté implicado con el turístico con medios y recursos para así no dejar escapar la oportunidad de relanzar y adaptar los destinos turísticos maduros, a las nuevas circunstancias que definen el contexto actual. Pero no parece que ni el Gobierno de Sánchez ni la izquierda en Baleares estén por la labor.

Desde el sector hotelero, la iniciativa municipal ha contado con el respaldo de la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP), que en un comunicado ha respaldado la propuesta que presentará el Ayuntamiento de la capital balear al Gobierno Central para la creación del citado comisionado.

«Playa de Palma es uno de los mejores ejemplos de zona madura, ya no solo a nivel nacional, sino como referente mundial del turismo, y esta sería una fantástica oportunidad de inversión, reconversión y posicionamiento para el destino», ha asegurado Pedro Marín, presidente de los hoteleros de la zona, que añade que, «desde la AHPP celebramos que esta propuesta haya salido adelante y esperamos que el Gobierno vea con buenos ojos esta iniciativa, que es una de las mejores oportunidades que se nos pueden presentar en Playa de Palma».