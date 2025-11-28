Investigan la muerte de una anciana de 90 años con signos de violencia en su casa de Manacor

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer de unos 90 años en su domicilio de Son Macià, en Manacor, tras ser hallada sin vida este viernes con aparentes signos de violencia.

El suceso se ha conocido a primera hora de la tarde, cuando un hombre alertó al teléfono de Emergencias 112 indicando que había encontrado a su madre fallecida en su vivienda. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Manacor y del Cuerpo Nacional de Policía, que confirmaron la veracidad del aviso.

Los funcionarios policiales retiraron al hijo del interior de la vivienda y activaron el protocolo judicial. Poco después acudieron al domicilio el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Científica y el médico forense.

Por el momento, las causas del fallecimiento siguen sin esclarecerse. Fuentes cercanas señalan que, a falta de confirmación oficial, el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que no se descarta ninguna hipótesis. Algunos vecinos han indicado que la mujer mantenía una relación «tormentosa» con ciertos familiares y allegados.

La vivienda permanece custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía mientras el Grupo de Homicidios continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.