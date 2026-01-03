El Illes Balears, a la final de la Supercopa de España

El Jimbee Cartagena, gracias a su triunfo por 4-3 ante el Servigroup Peñíscola, y el Illes Balears Palma Futsal, después de vencer por 2-3 al Movistar Inter, se han clasificado este sábado para la final de la Supercopa de España masculina de fútbol sala, que se está disputando en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix (Mallorca).

La primera semifinal vio goles muy pronto, ya que Francisco Cortés disparó en un saque de banda y el balón rebotó en Juanqui Sánchez, lo que modificó su trayectoria hasta colarse en la portería del Peñíscola. Los mismos protagonistas invirtieron roles en el 1-1 (14′), pues marcó Juanqui con un punterazo de diestra tras ser expulsado Cortés.

Gabriel Motta metió rápido el 2-1 con un derechazo lejano y antes del descanso volvió a empatar Cristian Molina, con un tiro a la escuadra. El 3-2 (32′) fue un punterazo de zurda de Miguel Ángel Mellado, el 3-3 lo hizo Juanqui a bocajarro a 27 segundos de acabar y Mellado metió el 4-3 a 10.4 de la conclusión, tras un recorte y zurdazo raso desde lejos.

En la segunda ‘semi’, Fabinho adelantó al anfitrión con un remate cayéndose y al alimón con Sergio Barona, después de que el guardameta Dennis Vasconcelos hubiera disparado desde su campo. De inmediato hizo Ernesto Gris el 0-2, de cabeza en un córner, y ya en la segunda mitad se repitió para el 0-3 la jugada que había significado el primer gol.

Aunque el Inter apretó al final con portero-jugador y recortó distancias con tantos de Harrison Santos y de Francisco Javier ‘Pani’, fue insuficiente para evitar que el equipo mallorquín brindase a las gradas su triunfo y el último billete para el encuentro por el título.