Ibiza impulsa la conversión de comercios en viviendas a precio limitado para aumentar la oferta habitacional. El pleno municipal ha aprobado este jueves la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023 dentro de las políticas municipales de vivienda que complementa el plan Ibiza, una Ciudad para vivir, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda más asequible para la ciudadanía.

Con el precio del metro cuadrado más elevado de Baleares (entre 7.000 y 8.500 euros) donde cuatro de sus localidades lideran, junto a San Sebastián, la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro de toda España, la reconversión de determinados locales en viviendas de precio limitado (HPL), «favorecerá la generación de vivienda con precios más accesibles que los del mercado libre”, ha explicado el concejal de Urbanismo de la capital ibicenca, Juan Flores.

Además la citada modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023, también permitirá el cambio de calificación urbanística de determinadas parcelas del municipio.

De acuerdo con lo que establece el artículo 51 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares (LUIB), la aprobación inicial de esta modificación comportará a su vez, la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas, así como de la posibilidad de presentar comunicaciones previas, a las parcelas.

Las áreas incluidas en esta modificación puntual son la delimitada por las calles avenida Pere Matutes Noguera, Josep Tarrés, paseo de ses Pitiüses y periodista Francesc Escanelles.

En segundo lugar la incluida entre las calles avenida Pere Matutes Noguera, Quartó de Portmany, paseo de ses Pitiüses y Alexandre Llobet.

En tercer lugar las parcelas catastrales delimitadas por las calles Antoni Maria Alcover (1-3) y Josep Tur i Llaneres (14-22) y, por último la parcela catastral delimitada por las calles Quartó de ses Salines y Carles Roman Ferrer, 28

Esta suspensión tendrá una vigencia máxima de dos años o bien hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual, momento en el que se levantará automáticamente. Asimismo, y de conformidad con el artículo 55 de la LUIB, la modificación puntual se someterá a información pública durante un plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Durante este período, el expediente estará a disposición de la ciudadanía para que se pueda consultar y presentar las alegaciones que se consideren oportunas. Paralelamente, el Ayuntamiento solicitará informe a las administraciones y entes estatales, autonómicos e insulares cuyas competencias se puedan ver afectadas, así como al Consell. Una vez recibidos los informes y finalizado el período de información pública, el equipo redactor informará al respecto y se continuarán los trámites correspondientes para avanzar en el procedimiento.