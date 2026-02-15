Ibiza crea un santuario para proteger a sus preciadas y contadas lagartijas

Ibiza crea un santuario pionero para proteger a sus preciadas y contadas lagartijas (sargantanes). Es la primera vez que se realiza una intervención de preservación de esta especie protegida y endémica de la isla, ligada al desarrollo de unas obras en un terreno aledaño a la subestación de Sant Antoni de Portmany.

Redeia -empresa matriz de Red Eléctrica, responsable del transporte de energía y la operación del sistema eléctrico- se ha unido a la fundación IbizaPreservation para desarrollar un proyecto de conservación pionero para proteger a la sargantana pitiusa -Podarcis pityusensis por su nombre científico- en Ibiza.

El proyecto se ha dividido en distintas fases: en primer lugar, se llevó a cabo una prospección específica para la localización de sargantanes en la zona y se elaboró un censo de ejemplares en el área de actuación.

Una vez obtenidos los permisos necesarios, se inició la construcción de un santuario de 140 metros cuadrados, que se cercó con un material sintético seguro para el entorno que impide la entrada de serpientes, y, posteriormente, se procedió a la captura y el traslado de los primeros ejemplares.

La estructura, que cuenta con la autorización de la Conselleria de Agricultura, y que se adapta a las propuestas de mejora indicadas por parte del Servicio de Protección de Especies del Govern balear, alberga en su interior vegetación autóctona y estructuras que simulan los muros de piedra seca habituales en su hábitat.

El proyecto contempla un seguimiento periódico de la población trasladada. Se realizarán tres revisiones anuales, además de inspecciones mensuales del recinto y el trampeo controlado de serpientes invasoras en los alrededores. También se elaborarán informes anuales que ayuden a recopilar los datos obtenidos.

Según Itziar Arratibel, directora de programas y proyectos de IbizaPreservation, «el seguimiento del proyecto se prolongará hasta finales de 2028 y permitirá ir evaluando la viabilidad del modelo para su posible aplicación en otros puntos del territorio, siempre en cooperación y en coordinación con las autoridades competentes para poder implementar mejoras ajustadas a los protocolos que ya están empezando a estandarizarse».

Por su parte, el delegado de Redeia en Baleares, Eduardo Maynau, ha destacado «la implicación de la compañía con el territorio donde desarrolla los proyectos de la red de transporte a través de iniciativas que aportan valor ambiental y social. En este caso, en Ibiza, en el marco de la instalación de baterías en Sant Antoni hemos apostado por implicarnos en la preservación de la biodiversidad con la protección de las sargantanes de la mano de IbizaPreservation. Además, esta iniciativa se suma a otra que llevamos a cabo de la mano del COFIB de colocación de trampas en todas nuestras subestaciones en la isla para la captura de las serpientes invasoras».

La sargantana ibicenca es una especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y figura ya como «en peligro de extinción» en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).