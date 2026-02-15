Govern y productores avícolas de Baleares piden el fin inminente de las restricciones por la gripe aviar

La Conselleria de Agricultura del Govern balear y los negocios avícolas de todo tipo de las Islas aguardan el fin de las restricciones implantadas como consecuencia de la gripe aviar en España. Ejecutivo autonómico y productores tienen motivos para esperar el fin inminente en las restricciones a la movilidad de las aves.

De entrada, ambas partes dan por finalizado el periodo migratorio norte-sur que realizan las aves cuando llega el frío. Ese era el principal argumento del Gobierno Central para exigir las restricciones y evitar de ese modo el contacto entre las aves de las producciones locales con cualquier elemento contaminado con gripe aviar llegado de la migración.

Otro motivo es la falta de casos. Después de varias semanas sin casos positivos, no se entiende que las medidas se mantengan aún a estas alturas.

Por todo ello, el sector -y también el Govern- espera la decisión inminente del Ministerio de Agricultura de levantar todo tipo de restricción a la actividad.

Es cierto también que Baleares es la comunidad autónoma que implementó restricciones menos severas como consecuencia de la gripe aviar. De hecho, las únicas actividades prohibidas han sido en todo este periodo, desde el pasado 10 de noviembre, los mercados semanales que se celebran en las zonas de especial riesgo (Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia) y en las zonas de especial vigilancia (Felanitx, Campos, Formentera, Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines) cuando se concentren aves procedentes de más de una explotación o de municipios diferentes, tanto si son aves de corral como aves cautivas.

Desde entonces también están prohibidos los certámenes ganaderos en las zonas de especial riesgo y de vigilancia.

En el resto de municipios se podrá solicitar una autorización, en la que deberán incluirse todos los datos previstos en la resolución de la Conselleria sobre medidas relativas a la prevención de la influenza aviar en las Islas Baleares: especies participantes, número de aves, procedencia, separación entre especies, duración y medidas preventivas (local cerrado, carpa, etc.).

Desde la prohibición han transcurrido tres meses por lo que las producciones afectadas, así como el Govern balear, entienden que el riesgo de contagio ha finalizado. Sólo el Ministerio de Agricultura puede decretar el fin de la alerta por lo que se esperan noticias de Madrid de forma inminente.