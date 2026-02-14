Cuándo se juega el partido de las estrellas del NBA All-Star 2026: horario, dónde ver por televisión y así han quedado los equipos

Los Ángeles está vibrando con este apasionante NBA All-Star 2026 que arrancó el pasado viernes con los diferentes duelos entre celebridades y el Rising Stars, mientras que este sábado toca el concurso de triples, habilidades y mates. Pero, lo que de verdad están esperando los seguidores de este deporte, es el mítico encuentro de las estrellas con el que se pone el colofón final a este vento. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo todo lo que suceda en el Intuit Dome de California.

Qué día es el partido del NBA All-Star 2026

El día que todos los amantes del baloncesto norteamericano estarán esperando en este fin de semana será el partido de las estrellas del NBA All-Star 2026. Este choque está programado para el domingo 15 de febrero por la noche, ya que será el colofón final de esta apasionante edición en la que todo arrancará con el duelo entre celebridades y el Rising Stars, mientras que al día siguiente serán los concursos de habilidades, triples y mates.

A qué hora empieza el partido del NBA All-Star 2026

La organización de este apasionante evento anual ha programado los partidos principales del NBA All-Star 2026, como ya hemos dicho, este domingo 15 de febrero, y todo arrancará en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Estos apasionantes duelos se jugarán en el Intuit Dome de California y se espera que haya un ambientazo en las gradas de la casa de Los Ángeles Clippers y que todo arranque de manera puntual sobre el parqué.

Cómo ver por televisión en directo el partido del NBA All-Star 2026

Los amantes de este deporte que cada año tienen su cita con el NBA All-Star tienen que saber que podrán ver en directo por televisión todo lo que suceda durante el fin de semana a través de Dazn, que fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos esta temporada del baloncesto norteamericano. Esto quiere decir que habrá que estar suscrito a dicho canal para poder ver con todo tipo de detalles lo que vaya ocurriendo en el Intuit Dome durante el viernes, sábado y domingo.

Además, existe la opción de ver todo el fin de semana del NBA All-Star 2026 en directo en streaming y en vivo online y para ello habrá que descargarse la aplicación de Dazn. Esta app se puede instalar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también el operador privado pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador de forma rápida y sencilla para ver este pedazo de evento que se celebra en Los Ángeles.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar toda la mejor información sobre lo que vaya ocurriendo durante estos días en el NBA All-Star 2026 y en los días previos también. Publicaremos las crónicas de los diferentes eventos, informaremos sobre los ganadores y también compartiremos todas esas noticias destacadas que puedan producirse en las gradas del Intuit Dome o sobre la pista con los protagonistas.

Qué jugadores participan en el partido del NBA All-Star 2026

Hay que tener en cuenta que en esta edición del NBA All-Star 2026 el formato del partido de las estrellas vuelve a cambiar y se disputará un pequeño torneo en el que habrá dos equipos formados por jugadores estadounidenses y otro por los baloncestistas del resto del mundo. Jugarán un pequeño encuentro entre ellos y los dos mejores jugarán la gran final.

Los partidos tendrán una duración de 12 minutos y en la primera ronda del domingo del NBA All-Star 2026 todos se enfrentarán entre todos y los dos que obtengan mayores puntuaciones jugarán la final para saber cuál de los dos consigue proclamarse campeón de esta edición que promete ser muy emocionante en el Intuit Dome.

USA Rojo: Stripes

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

USA Azul: Stars

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry

LeBron James

Kevin Durant

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

Resto del mundo