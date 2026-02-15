Siete peluquerías marroquíes ilegales al descubierto tras un operativo policial que sacude a Manacor

Manacor vuelve a situarse en el centro de la polémica tras un contundente operativo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor en materia de extranjería. La intervención, desarrollada hace unas semanas, tuvo como objetivo ocho peluquerías regentadas por ciudadanos de origen marroquí. El resultado ha generado una fuerte conmoción.

De los ocho establecimientos inspeccionados, solo uno contaba con licencia de apertura y documentación relativamente en regla. Los otros siete carecían presuntamente de autorización, permisos y licencias necesarias para desarrollar su actividad. Además, según trascendió del operativo, los trabajadores que se encontraban en los locales no disponían de documentación legal para trabajar en España.

Uno de los episodios más llamativos se produjo cuando los agentes sorprendieron a un joven cortando el pelo en una de las peluquerías. Al ser identificado, aseguró que en realidad era un cliente. Una explicación que no convenció a los policías y que elevó aún más la tensión en una inspección ya cargada de irregularidades.

Más allá de las infracciones administrativas y laborales detectadas, el foco de las críticas se ha dirigido hacia el Ayuntamiento de Manacor y hacia su alcalde, el polémico y controvertido separatista Miquel Oliver. Diversas voces cuestionan cómo siete negocios pudieron abrir y operar sin licencia sin que se ordenara su cierre, señalando una presunta dejadez en el control municipal.

Las críticas apuntan a un deterioro del comercio tradicional, al aumento de locales irregulares y a una sensación creciente de abandono en determinadas zonas del municipio. También se menciona la suciedad en algunas calles, la proliferación de baches y una percepción de inseguridad al alza, elementos que, según los detractores de la gestión municipal, evidenciarían una falta de control y supervisión.

«Nosotros los tenemos muy claro. Si eres inmigrante, aquí en Manacor puedes abrir la peluquería hasta las cinco de la mañana, vender bebidas y hacer lo que quieras. A los residentes, todo lo contrario. Si te pasas un minuto del horario permitido o te falta un papel, te meten una denuncia que flipas», apunta el dueño de un pequeño local de Manacor.

Mientras continúan los trámites administrativos derivados del operativo y podrían imponerse sanciones o clausuras, el caso ha abierto un intenso debate en la localidad. Lo que comenzó como una inspección de extranjería ha terminado por destapar una tormenta institucional que pone bajo la lupa la gestión municipal y el control de actividades económicas en Manacor.