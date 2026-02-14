Pedro Sánchez se ha erigido como un gurú pacifista frente a Estados Unidos, este sábado en Munich en el marco de la Conferencia de Seguridad en la que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, ha tendido la mano a Europa y ha alertado de los riesgos de la inmigración masiva, así como ha criticado la falta de liderazgo de la ONU, sosteniendo que Donald Trump «restaurará el orden mundial».

El presidente de España ha rechazado aumentar la inversión en Defensa, tal y como pide la OTAN al 5%. Al contrario, Sánchez ha urgido a la UE crear «un Ejército europeo ya» para «empoderarse» y frenar al presidente ruso, Vladimir Putin, criticando que si se invierte más en la OTAN se dependerá más de Estados Unidos.

Sánchez, el líder a la cola en inversión en Defensa, ha apostado en Munich por aportar todos los recursos necesarios para hacer realidad al Ejército europeo, con el objetivo de «empoderar las instituciones», mientras ha tratado de postularse como un líder internacional, abogando por «invertir en los valores de la solidaridad, empatía y colaboración porque el rearme que más se necesita en el mundo es un rearme moral”.

El jefe del Ejecutivo español se ha mostrado «firmemente convencido» de que el rearme nuclear de los últimos años, que ha cifrado en 11 millones de dólares a la hora, «no es la senda a seguir”»

«Nuestros padres y abuelos se dieron cuenta de que la disuasión nuclear es demasiado costosa y peligrosa porque en determinadas ocasiones los errores técnicos y humanos nos acercaron a una guerra que hubiese llevado a la humanidad al borde de la extinción», ha indicado.

A su juicio, «un sistema que exige cero errores no es garantía, es una apuesta peligrosa». «No es una cuestión de izquierda o derecha. Es un error histórico que no podemos repetir, con una sombra de incertidumbre sobre la IA», ha dicho Sánchez, antes de pedir «humildemente» impedir una nueva carrera armamentística que la Historia «juzgará».

Pedro Sánchez en Múnich

En un panel compartido con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el senador estadounidense Christopher A. Coons, el presidente español ha apostado por «centrarse más no solamente en cuánto se gasta, sino en gastar mejor juntos», alertando de que aceptar ese objetivo del 5% del PIB en Defensa que exige Estados Unidos «supondrá más dependencia en el sector estadounidense».

Asimismo, ha afirmado que no entiende «cómo algunos ven en Estados Unidos el proyecto europeo como una amenaza», subrayando que «es uno de los mayores logros del siglo XX». «Hemos decidido avanzar en la Unión Europea para el bien de la estabilidad y la paz global», ha apuntado.

En la misma línea, Pedro Sánchez ha añadido en Munich que algunos miran a la Unión Europea «y les gustaría verla más fragmentada», pero ha defendido que se debe «profundizar el mercado interior», poniendo como ejemplo con el acuerdo con el Mercosur» y afirmando que «Estados Unidos tiene que aceptar que en el futuro lo que tendrán es una UE más integrada».