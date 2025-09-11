La hotelera RIU destina más de 3 millones de euros a inversión social en 2024

La cadena hotelera mallorquina RIU Hotels & Resorts destinó en 2024 un total de 3.171.135 de euros a inversión social, en el marco del primer ejercicio completo de su estrategia Proudly Committed.

Según ha explicado a través de un comunicado, la compañía que capitanea Luis Riu desarrolló 104 actuaciones con 88 aliados estratégicos, que impactaron directamente en 55.624 personas y de forma indirecta en 82. 644. El eje Infancia concentró el 71% de la inversión, seguida del de Biodiversidad (22%) y Comunidad local (7%).

La infancia sigue siendo el gran foco de la inversión social de RIU. Entre los programas destacan los de investigación contra el cáncer infantil, en los que RIU acumula casi 2 millones de euros de inversión desde 2014, así como iniciativas de salud materno-infantil en Latinoamérica o proyectos educativos en África.

La conservación de la naturaleza y la biodiversidad avanza como uno de los pilares de Proudly Committed. En 2024, la cadena apoyó proyectos en destinos como México, Maldivas, Costa Rica, Mauricio o República Dominicana, con acciones de restauración de arrecifes, reforestación costera y protección de especies en colaboración con entidades científicas.

RIU también trabaja en estrecha colaboración con las comunidades que acogen a sus hoteles. En este ámbito, RIU financió proyectos de formación, desarrollo y cultura local en países de África y América Latina. Además, mantiene desde 2012 su adhesión a ECPAT, de la que es actualmente Top Member, y desde 2021 un acuerdo con la UITA para reforzar la igualdad y los derechos laborales de sus equipos.

En materia de avances medioambientales, el Informe Anual 2024 recoge una reducción del 10% de emisiones de alcance 1 y 2 por estancia en 2024, lo que supone un 61% menos desde 2021. Actualmente, el 72% de los hoteles RIU cuentan con certificaciones ambientales, con hitos pioneros como la certificación de residuo alimentario cero en todos sus hoteles de Mallorca o el uso de electricidad de origen renovable en el 76% de su planta hotelera.