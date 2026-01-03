Hospitalizado un hombre de 34 años tras explotarle un petardo de gran potencia en la mano en Palma

La madrugada de Año Nuevo estuvo marcada por un grave accidente relacionado con el uso de material pirotécnico en Palma. En torno a las 00:26 horas, varios particulares alertaron a los servicios de emergencia de que un hombre había sufrido una grave explosión en la mano mientras se encontraba en el camí de la Muntanya, a la altura del número 337.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato varias dotaciones de la Policía Local de Palma, efectivos de la Policía Nacional y una ambulancia medicalizada del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), que activó el protocolo de emergencia ante la gravedad del aviso recibido.

A su llegada, los sanitarios y agentes encontraron a un hombre de 34 años de edad, de nacionalidad extranjera, que presentaba una hemorragia abundante en una de sus manos, completamente destrozada a causa de la explosión. La víctima se encontraba con un intenso dolor y en un estado de nerviosismo muy elevado, compatible con el impacto físico y psicológico del suceso.

Los equipos de emergencia procedieron de inmediato a inmovilizar la extremidad afectada y a controlar la hemorragia, logrando estabilizar al herido antes de su traslado urgente al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresó en estado grave.

Según las primeras valoraciones médicas, el pronóstico es reservado y existe el riesgo de que el afectado pueda perder la mano o varios dedos, extremo que deberá confirmarse en función de la evolución clínica en las próximas horas. Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre estaba manipulando material pirotécnico cuando, por causas que aún se desconocen y que están siendo investigadas, uno de los cohetes o petardos de gran carga explosiva detonó de manera accidental en su mano. Fueron los amigos que se encontraban con él quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia tras producirse la explosión.

La Policía ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar el tipo de material pirotécnico implicado, así como si cumplía con la normativa vigente. Desde los servicios de emergencia y los cuerpos policiales se ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que la manipulación de material pirotécnico de alta potencia debe ser realizada exclusivamente por profesionales acreditados. Insisten en que el uso inadecuado de estos artefactos puede provocar lesiones de extrema gravedad, amputaciones e incluso consecuencias mortales, como demuestra este grave accidente ocurrido en el inicio del nuevo año.