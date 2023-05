Un hombre ha reconocido este jueves haber abusado sexualmente en reiteradas ocasiones de su vecina, menor de edad, cuando coincidían en el ascensor de su edificio y ha aceptado dos años y 11 meses de prisión.

Las partes han llegado este jueves a un acuerdo que rebaja la pena reclamada inicialmente, que era de seis años.

El hombre, finalmente, ha sido condenado a dos años por abuso sexual continuado a menor de 16 años y otros 11 meses por abuso sexual. El Tribunal ha tenido en cuenta como atenuante el hecho de que el hombre ha indemnizado a la víctima con 10.000 euros.

El condenado, en todo caso, no entrará en prisión con la condición no delinquir en los próximos cuatro años y dado que las dos penas por separado no superan los dos años. Además, por los dos delitos, el hombre no podrá aproximarse a la víctima en los próximos 11 años.

Los hechos juzgados tuvieron lugar entre septiembre de 2019 y hasta el 16 de junio de 2020, aprovechando la relación de confianza que tenía con la víctima, de 15 años, por ser vecinos de toda la vida y los momentos en los que estaban a solas dentro del ascensor del edificio, le venía realizando tocamientos con la mano en el trasero mientras le profería comentarios obscenos, recoge la agencia Europa Press.

Además, el acusado también le realizó un día tocamientos con la mano en el portal del edificio y, cuando se dirigían al ascensor, se encontraron con otro vecino, a quien el acusado le dijo frases como Mira qué vecina más buena tengo y le mordió y lamió el cuello, abrazándola fuertemente y tocándole de nuevo el trasero.

Acto seguido, estando a solas en el ascensor con la chica, le agarró la mano y le tocó los pechos, pidiéndole que se los mostrara, a lo que la menor se negó. Esto enfureció al hombre, que empezó a insultarla y a pedirle que le diera el número de teléfono para que le mandara fotos en ropa interior.

En 19 de junio de 2020 se dictó orden de alejamiento en favor de la menor.