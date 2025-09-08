Herido grave el conductor de un patinete al ser arrollado por un coche en Cala Rajada 

Un grave accidente de tráfico tuvo lugar este sábado por la mañana en la localidad mallorquina de Cala Rajada, donde un joven de 18 años fue atropellado mientras se dirigía a su puesto de trabajo en un hotel de la zona. El suceso se produjo a las 07:20 horas en la confluencia de las calles Pizarro y Sant Andreu, cuando un coche se saltó una señal de Stop y arrolló al patinete eléctrico en el que circulaba la víctima.

El joven, identificado como Alejandro, fue lanzado al asfalto tras el fuerte impacto. Según su propio testimonio, el golpe fue de gran intensidad: “Quedé tirado en el suelo. Mi patinete es de hierro, y viendo cómo ha quedado el coche, uno se puede imaginar la fuerza del impacto”, explicó aún convaleciente.

Testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SAMU-061 y efectivos de la Policía Local de Capdepera se desplazaron al lugar de los hechos. Al llegar, encontraron al joven tendido en el suelo, ensangrentado, consciente, pero con evidentes signos de dolor. Fue estabilizado in situ y trasladado de urgencia al hospital de Manacor.

Allí, los facultativos confirmaron que el paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico de consideración, múltiples dermoabrasiones en diversas partes del cuerpo, varias contusiones y heridas abiertas que requirieron puntos de sutura. Permaneció ingresado varios días bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

En declaraciones a este medio, el joven mostró su preocupación no solo por lo ocurrido, sino también por la actitud del conductor implicado: “Estoy muy dolorido. Me duele todo. Yo iba circulando a una velocidad moderada, como cada mañana cuando voy a trabajar, y este hombre se saltó la señal y me arrolló. Lo peor es que no hemos sabido nada de él desde el accidente. No se ha interesado por mi estado”.

Fuentes cercanas a la investigación, consultadas por OKBALEARES, confirmaron que el atestado policial atribuye la responsabilidad del accidente al conductor del vehículo, que no respetó la señal de «Stop», invadiendo el cruce sin detenerse y provocando la colisión con el Vehículo de Movilidad Personal (VMP).

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la convivencia entre VMP y vehículos a motor, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de tráfico en horas punta.

Tras varios días hospitalizado, Alejandro fue dado de alta durante la mañana de este lunes, aunque deberá continuar su recuperación en casa durante las próximas semanas. Se espera que en los próximos días interponga una denuncia formal por lo ocurrido.