Hablamos Español denuncia que Baleares capacita el nivel de catalán de sus docentes y no el de español

La asociación Hablamos Español denuncia «diferencia de trato» en Baleares a favor del catalán y en contra del conocimiento del español entre los docentes. Una vez conoció hace unos días que la Conselleria de Educación y Universidades del Govern que preside Marga Prohens capacita a los docentes de las Islas para ejercer su labor con el catalán como lengua vehicular, mediante el Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC), la asociación ha hecho unas primeras averiguaciones que concluyen que tal plan no existe para capacitar a los profesores para usar el español ante sus alumnos en las aulas del archipiélago.

Hablamos Español asegura haberse puesto en contacto con el Servicio de formación Permanente del Profesorado de la consejería que dirige Antoni Vera para conocer si existen en Baleares unas pruebas equivalentes para la formación de español del profesorado «dado que también se trata de una lengua oficial y vehicular en el sistema educativo balear». La respuesta es que tal plan no existe para el castellano.

Por esta razón, la asociación que preside Gloria Lago ha registrado un escrito en la consejería dirigido a Vera pidiendo explicaciones «ante tamaña diferencia de trato» y que se habiliten los medios necesarios para que se implementen. OKBALEARES ha tenido acceso al escrito.

Para esta organización, «resulta poco razonable presuponer que el nivel de español del profesorado es suficiente para ejercer la docencia en este idioma y que sería absurdo argumentar que ese conocimiento existe por el mero hecho de que la Constitución Española lo establece como un deber».

La Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares capacita a los profesionales de la docencia en las Islas para ejercer su labor con el catalán como lengua vehicular mediante el Plan de Formación Lingüística y Cultural (FOLC), cuyas pruebas acreditan su adecuado nivel de lengua y cultura catalanas.

Estas pruebas se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de las Islas Baleares, para lo cual, la Consejería habría realizado una aportación adicional de 15.000 euros respecto al convenio anterior.