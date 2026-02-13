El Govern revela que las relaciones PP-Vox en Baleares «están funcionando muy bien»

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha revelado este viernes que el Ejecutivo mantiene abiertas con Vox negociaciones «que están funcionando muy bien» en relación a varias materias, y ha afirmado que no descarta aprobar con los de Santiago Abascal los Presupuestos Autonómicos de 2026, aunque este extremo no esté ahora dentro de las conversaciones.

De hecho, y como adelantó en su día OKBALEARES, una hipotética negociación de los Presupuestos de 2026 para Baleares es un asunto que actualmente no está en la agenda. Ni en la del Govern ni en la de Vox.

Costa ha admitido que en lo que va de este año «no se han producido conversaciones para negociar unos nuevos Presupuestos Autonómicos».

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha avanzado contactos fluidos con Vox en relación al proyecto de ley de aceleración, la ley agraria o la ley de protección del litoral.

Antoni Costa ha destacado la buena sintonía y la voluntad de acuerdo compartida entre Govern, PP y Vox y ha vuelto a descartar un adelanto electoral. «¿El Govern está bloqueado? ¿No puede gobernar? Los ciudadanos se quedarían estupefactos», ha concluido.

Por otra parte, después de que varias patronales hayan reclamado una revisión del modelo de gestión y asignación de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, Costa ha trasladado la disponibilidad del Govern a debatir a qué se destinan y cómo se ejecutan estos recursos. El Govern de Marga Prohens está dispuesto a escuchar pero, como adelantó este jueves OKBALEARES, estos temas se tratarán «sin prisas».

En todo caso, el portavoz ha insistido en que el Pacto por la Sostenibilidad está debatiendo medio millar de medidas, no sólo la modificación del impuesto turístico. «Estoy plenamente convencido de que del Pacto por la Sostenibilidad saldrán nuevas medidas», ha adelantado.