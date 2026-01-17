PP y Vox enfrían su interés en reanudar la negociación de los Presupuestos de este año en Baleares

No es ya una prioridad ni para unos ni para los otros. Fuentes de Vox han asegurado a OKBALEARES que sentarse de nuevo para salvar los Presupuestos de Baleares para 2026 «no está en la agenda» porque hay ahora otras prioridades. En el PP también explican a este periódico que desde el fin del periodo de sesiones el pasado mes de diciembre no se ha producido ningún contacto al respecto. Nadie parece tener prisa alguna.

A pesar de las invitaciones lanzadas públicamente a Vox por parte del vicepresidente económico del Govern, Antoni Costa, para retomar este año las conversaciones para aprobar unos nuevos Presupuestos, lo cierto es que ni unos ni otros están ya por la labor.

Según las fuentes consultadas, en Vox están centrados totalmente en el carrusel de citas electorales autonómicas de este año. Las encuestas les dan una fuerte subida tanto en Aragón como en Castilla y León y Andalucía. Seguirán centrados en estos escenarios sin tomar decisiones en Baleares que puedan distorsionar sus altas expectativas.

Seguirán la estrategia que llevó a Extremadura a unas elecciones anticipadas de las que sacaron una buena tajada en forma de diputados. Acordar con el PP unos Presupuestos nuevos no entra en la estrategia. Aún más cuando hay asuntos considerados clave para los de Abascal como la vehicularidad del español en las aulas que no está ni de lejos en vías de ser acordado con el PP.

Los de Marga Prohens también están a otra cosa. El plan es cumplir el programa de gobierno durante lo que queda de legislatura y cumplir «la palabra dada». Y acordar para ello determinados asuntos con Vox. Como ha recalcado también Antoni Costa en reiteradas ocasiones, ya no necesitan unos Presupuestos nuevos porque con los actuales pueden aguantar hasta las elecciones de 2027 sin necesidad de un adelanto electoral. El Proyecto de Ley de Aceleración de Proyectos es el nudo de la negociación que espera a ambos cuando se retome el curso parlamentario en el mes de febrero.

El pasado 1 de enero se prorrogaron automáticamente los Presupuestos de 2025, una vez que ambas formaciones no consiguieron alcanzar un acuerdo para aprobar el techo de gasto, paso previo e imprescindible para negociar y debatir nuevas cuentas.

En 2025 tuvo unos Presupuestos aprobados en julio tras un acuerdo que no llegó hasta mayo. En esta ocasión, el escenario es aún más complejo: ahora no hay aprobado un techo de gasto que a estas alturas del año pasado llevaba semanas aprobado en el Parlament.