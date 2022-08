El Govern de Armengol recupera ahora el requisito del catalán para seleccionar a médicos de familia

El Govern balear que preside la socialistas Francina Armengol ha recuperado en parte el requisito del catalán para seleccionar a médicos de familia. En esta ocasión el certificado que acredita el conocimiento de la lengua catalana no es requisito para presentarse al bolsín de interinos pero se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos cuando se registren empates en la valoración de méritos.

La orden emitida por la Conselleria de Salud que preside la socialista Patricia Gómez establece que «en caso de empate el criterio que se tiene en cuenta es, en primer lugar, el cumplimiento del requisito del catalán y, a continuación, el orden alfabético determinado por el sorteo público (letra N) del primer apellido del candidato».

Los criterios de selección podrían haberse centrado en la formación y experiencia de los candidatos pero siguiendo con la política de imposición del catalán que practica el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas y que integran PSOE, Podemos y los independentistas de Més, lo más importante para seleccionar a médicos de familia es el certificado que acredita el dominio de esta lengua.

Como ya se ha indicado, a la convocatoria para la confección del listín de interinos se pueden presentar facultativos que no tengan el certificado de catalán pero si resultan seleccionados dispondrán de dos años para conseguir la acreditación necesaria. Mientras no dispongan del certificado de catalán, no tienen derecho a participar en procesos de movilidad de plazas ni a obtener los beneficios económicos de la carrera profesional.

Para un médico, subir de nivel mediante la carrera profesional, le supone un salario adicional de 250 euros al mes, 3.000 euros más al año. Sólo los médicos con la titulación del catalán pueden acceder a este sobresueldo cuando se aplique la carrera profesional, ahora en suspenso desde 2017.

El Govern de Armengol se vio obligado a eliminar provisionalmente el requisito del catalán ante la alarmante falta de profesionales de médicos pero mantiene la norma de que los profesionales sin el certificado que acredita el conocimiento de esta lengua no pueden acceder a la carrera profesional ni a comisiones de servicio ni a los procesos de movilidad de plazas. Todo ello significa a la postre que el Govern castiga con menos sueldo a los médicos que no dominan el catalán.

Fue el pasado año cuando el Govern aprobó un decreto por el que eliminaba el requisito del catalán para los médicos. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, tras una demanda del sindicato CSIF, anuló este decreto por considerar que establecía discriminaciones entre los empleados públicos y que por tanto se vulneraba el acceso igualitario al empleo público dado que el catalán seguía siendo requisito para el resto de trabajadores de la Administración autonómica.

El Govern recurrió ante el Tribunal Supremo contra la anulación del decreto que establecía el requisito de catalán para los sanitarios de Baleares pero este recurso no fue aceptado. Con esta decisión, el Govern se vio obligado a aplicar la ley que determina la exigencia del catalán a todos los funcionarios y trabajadores de la Administración autonómica.

El problema con la lengua en la Sanidad no empieza con el decreto, sino con la ley de capacitación lingüística de 2016. Esta norma establece que el certificado C1 de catalán será requisito en todo el ámbito de la función pública. Es decir, cualquier funcionario deberá tener el mismo nivel que un profesor.

Primero se eximió del requisito del catalán a los médicos y, el pasado mes de febrero, el Govern se vio obligado a hacer lo mismo con las enfermeras ante la grave falta de personal sanitario como consecuencia de la pandemia de la covid-19 y la aparición de la variante ómicron. En los hospitales y centros de salud de las Islas se acumulaba el trabajo, al tiempo que había muchos profesionales de baja, bien por estar enfermos de coronavirus o por encontrarse confinados.

El Servicio de Salud de Baleares publico entonces una resolución para ampliar el bolsín de interinos de enfermeros y enfermeras. En esta resolución se especificaba que en esta convocatoria para cubrir plazas de enfermería se exime a los aspirantes del requisito del conocimiento de la lengua catalana.