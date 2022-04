El Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol dejará en la estacada a más de 5.000 familias que no podrán cobrar las ayudas al alquiler solicitadas el año pasado -cuyo pago acumula cuatro meses de retraso- si no duplica el presupuesto de nueve millones de euros previsto en las cuentas de este ejercicio para hacer frente al desembolso de esta prestación. Es una ayuda imprescindible para los más de 10.000 solicitantes que reclamaron esta subvención en 2021 y cuyo plazo se cerró en noviembre.

Cuando hay más de 3.000 ciudadanos de Baleares que no han percibido las ayudas solicitadas en 2020, el conseller socialista de Vivienda, Josep Marí, sigue sin poner fecha para su desembolso, pese a la insistencia de los afectados y del principal partido de la oposición en la Cámara balear, el Grupo Parlamentario Popular.

El diputado popular Lluís Camps ha interpelado durante la sesión de control al Ejecutivo balear celebrada este martes al conseller Marí, y ha lamentado la «incapacidad» del Govern en solucionar el retraso en su concesión.

«Esto demuestra su ineficiencia e incapacidad», ha apuntado Camps que ha subrayado el crecimiento del 25% del número de solicitantes. En este sentido, el dirigente popular ha criticado a Marí el incremento de demandantes provocado por la «nefasta gestión» en política de vivienda aplicada en Baleares por el Ejecutivo de coalición de socialistas, independentistas y Podemos.

«Cuando gobernaba el PP no había 10.000 personas solicitando estas ayudas, y no entendemos que funcionando con un sistema de concurrencia no competitiva, habiendo partida presupuestaria y cumpliendo los requisitos con orden de entrada de registro y solicitud, no nos podemos explicar que cerrarán el 30 de noviembre el plazo de inscripción, y 126 días después no hayan pagado ni una sola ayuda», ha criticado Camps.

En la misma línea, el diputado popular, le ha preguntado a Ribas «dónde está la eficiencia cuando hay 2.900 familias que no han cobrado las de 2020», advirtiendo que si atendemos al alto número de demandantes «les faltarán más de 9 millones de euros para pagar las del año pasado por lo que están dejando atrás a muchas personas».

El conseller socialista de Vivienda, se ha limitado a indicar que no considera que «aumentar los recursos desde 2015 sea una política fracasada», afirmó, apuntando que el Ejecutivo «está haciendo un esfuerzo económico importante para conseguir fondos, y con recursos propios, y poder pagarlas en un término razonable».

Sin concretar fecha alguna para su desembolso, asegura que hasta el 15 de enero se podrían presentar documentos, y «tenemos previsto hacer mejoras en el sistema informático y realizar un pago parcial de los expedientes que están aprobados. Hay una demanda importantísima en estas ayudas lo que me indica que la gente confía en este Govern», ha remachado Marí.