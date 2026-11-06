El Gobierno de Sánchez quiere rematar la legislatura en Menorca atacando el patrimonio y derribando las catalogadas y protegidas ‘casetes de vorera’

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere rematar la legislatura en Menorca, donde además gobierna el PP con el presidente insular Adolfo Vilafranca al frente, derribando las catalogadas y protegidas casetes de vorera’

Unas pequeñas construcciones tradicionales y austeras, por lo general encaladas, situadas justo a la orilla del mar para refugio de las pequeñas embarcaciones de pescadores, algunas con décadas de historia, integradas en el paisaje menorquín del que forman parte inseparable, e incluidas en los catálogos municipales de patrimonio histórico.

Demarcación de Costas ha adjudicado por cerca de 45.000 euros los trabajos de demolición de la Caseta Jaume, situada en la playa de Alcalfar, en Sant Lluís, incluida desde 2024 en el catálogo municipal de bienes protegidos.

La decisión, además, se produce cuando el Govern está tramitando la nueva Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, que contempla la protección adicional de las construcciones tradicionales vinculadas a la historia, la cultura y el patrimonio etnológico de las islas.

La orden de derribo la ha denunciado el PP de Menorca, que ha exigido al Gobierno central su paralización inmediata. Joan Mesquida, candidato número 3 al Congreso en la candidatura del PP de Baleares, ha destacado que «el PSOE se lo ha cargado todo estos ocho años, y ahora el remate final es querer destruir también el patrimonio».

El PP ha considerado «inadmisible» que el Gobierno pretenda destruir una construcción protegida que forma parte del patrimonio histórico y etnológico de la isla.

«Las casetes de vorera no son simples edificaciones junto al mar. Son parte de nuestra historia, de la tradición pesquera, del paisaje y de la identidad de Menorca. Su desaparición supondría una pérdida irreversible de un patrimonio que generaciones de menorquines han conservado», ha remarcado Mesquida.

El candidato ha recordado que el PP lleva años impulsando iniciativas legislativas para proteger estas construcciones tradicionales y evitar su desaparición. En marzo de 2024, el Senado aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas, con 153 votos a favor, 96 en contra y diez abstenciones, pese al voto contrario del PSOE.

Posteriormente, el 10 de junio de 2025, el Congreso aprobó la toma en consideración de otra proposición de ley del PP con 189 votos a favor, 155 en contra y una abstención. La iniciativa contó con el respaldo de PP, Vox, Junts, ERC y PNV, entre otros grupos, mientras que PSOE y Sumar votaron en contra.

Sin embargo, ha explicado Mesquida que la iniciativa quedó bloqueada durante más de un año y no pudo avanzar en su tramitación parlamentaria antes de que terminara la legislatura.

«Como ha hecho con otras leyes, y pese a contar con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, Armengol ha bloqueado la iniciativa durante un año. Esta paralización ha impedido aprobar una reforma que habría permitido reforzar la protección legal de construcciones tradicionales como las casetes de vorera’, dejando estos bienes patrimoniales expuestos a decisiones de demolición como la anunciada en Alcalfar», ha subrayado.