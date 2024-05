Getafe-Mallorca: Aguirre acaba allí donde empezó

El dos de abril de 2022 se abrió en Getafe la era de Javier Aguirre. El 26 de mayo de 2024, 785 días más tarde, llegará a su final en el mismo escenario. Una caprichosa mueca del destino para echarle el telón a una etapa que comenzó con el Mallorca en zona de descenso y que ha acabado con tres temporadas consecutivas de permanencia y un subcampeonato de Copa, aunque eso no ha sido suficiente para que el técnico mexicano, que ayer se despidió con lágrimas en los ojos, prorrogara su contrato.

«Me cuesta mirarles a los ojos y saber que ya no les voy a entrenar más», dijo ayer un emocionado Javier Aguirre en su última rueda de prensa en Palma, en la que estuvo arropado por toda la plantilla, que se quiso despedir de su entrenador en un gesto que ha hecho evidente que tiene todo el vestuario a favor. «Esto es lo que me llevo, hemos construido una familia», agregó el mexicano. «Después de una semana tan complicada como la que pasamos con los partidos ante Las Palmas, Osasuna y Almería es normal que estemos muchos con las emociones a flor de piel», destacó un Aguirre que prometió que «esta vez no me voy a quebrar».

«Es un ciclo que se cierra y que fue bonito mientras duró. Creo que logramos grandes cosas, no sé si a nivel futbolístico, pero sí a nivel personal», dijo el azteca, que al respecto de la despedida de los jugadores admitió que «es la primera vez que me sucede, es la primera vez que un grupo entero de futbolistas me aplauden».

Hoy toca echar el telón en el Coliseum, en un partido en el que no hay nada en juego y en el que aparecerán sobre el campo los menos habituales. La primera duda afecta a la portería ya que Aguirre deje elegir entre Greif y Cuéllar. Si juega el extremeño marcará un hito en la historia del Mallorca, ya que se convertirá en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro con su camiseta en Primera División. Cuéllar cumplirá mañana lunes 40 años de edad.

Para el Getafe también es una matinal de despedidas, con Jaime Mata como principal actor. Al delantero se le brindará un homenaje al que quiere responder con un último servicio en forma de gol. No será el único que se marche en un equipo muy pendiente del futuro de su máxima estrella, el inglés Grenwood, cedido por el Manchester United. Otro que también pone punto y final a su etapa azulona es Maksimovic, que se va a jugar a Grecia. Bordalás, eso sí, seguirá en el banquillo la próxima temporada, y es toda una garantía para el Getafe.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria, Carmona, Djené, Alderete, Gastón, Maksimovic, Yellu, Óscar Rodríguez, Aleñá, Greenwood y Jaime Mata.

Mallorca: Greif o Cuéllar, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samú Costa, Sergi Darder, Llabrés, Abdón y Larin.

Árbitros: García Verdura (campo) y Pulido Santana (VAR).

Estadio: Coliseum, 14.00 horas.