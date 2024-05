Aguirre: «Me cuesta mirarles a los ojos y saber que no les entrenaré más»

«Me cuesta mirarles a los ojos y saber que ya no les voy a entrenar más», ha dicho hoy un emocionado Javier Aguirre en su última rueda de prensa en Palma, en la que ha estado arropado por toda la plantilla, que se ha querido despedir de su entrenador en un gesto que ha hecho evidente que tiene todo el vestuario a favor. «Esto es lo que me llevo, hemos construido una familia», agregó el mexicano. «Después de una semana tan complicada como la que pasamos con los partidos ante Las Palmas, Osasuna y Almería es normal que estemos muchos con las emociones a flor de piel», destacó un Aguirre que prometió que «esta vez no me voy a quebrar».

«Es un ciclo que se cierra y que fue bonito mientras duró. Creo que logramos grandes cosas, no sé si a nivel futbolístico, pero sí a nivel personal», dijo el azteca, que al respecto de la despedida de los jugadores admitió que «es la primera vez que me sucede, es la primera vez que un grupo entero de futbolistas me aplauden».

«Lo del acto de mi despedida del otro día me pareció precipitado y medio forzado, pero mi esposa me dijo que tenía que ir, que lo primero era la educación, y además me acompañó gente maravillosa», dijo sobre el homenaje que le brindó el club el pasado jueves tras haber sido anunciado oficialmente que no iba a prorrogar su contrato.

Sobre si iba a retirarse del fútbol activo para aceptar la oferta de la selección mexicana que ha recibido, tal y como adelantó OKBALEARES, no aclaró nada: «No lo sé. Es verdad que me voy haciendo mayor y la energía se va diluyendo, pero me han llamado equipos de fuera de España y no lo sé, estoy ahí con la duda. Cuando empecé como entrenador en 1996 nunca me imaginé que 28 años después aún iba a estar aquí».

«Entiendo que el club no me haya ofrecido la renovación. Seguramente habría cosas mías que no les gustaban. Soy hombre de fútbol y estoy acostumbrado. Fue fuerte así de repente saber que no seguía. El que venga se va a encontrar aquí una familia», agregó un Aguirre que fue emocionándose a medida que transcurría la conferencia de prensa. «Creo que tenía fuerzas para seguir aquí. Habíamos construido un bonito grupo que había estado creciendo. Estaba seguro de que el año que viene con un par de cositas podríamos haber hecho cosas muy bonitas».

Finalmente, sobre su último partido, mañana ante el Getafe, adelantó que «vamos a sacar a once valientes y tratar de acabar bien la temporada, como profesionales hasta el último instante. Espero que mañana estemos a la altura y tengamos compromiso»