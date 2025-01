El general Félix Sanz Roldán en el mítico Círculo Mallorquín

El Círculo Mallorquín fue el pasado lunes el escenario de una magnífica jornada socio cultural que se inició con una larga comida en su biblioteca en la que el presidente Ignacio Deyá y su mujer, Carmen Alemany, con varios amigos, como Xim Cotoner, padre e hijo, y Carmen Fuster, Fernando Dameto y Ana Nieto, Antonio y María José Sánchez de León Cotoner y el general Fulgencio Coll, agasajaron con una comida mallorquina, con exquisita porcella negra de Son Serra de Marina, y un gran vino selección de bodegas Angel, al ponente de por la tarde, el general de ejército Félix Sanz Roldán.

Entre otros muchos y relevantes cargos, Roldán ha sido Jefe del Estado Mayor de Defensa durante los años 2004-2008 y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con categoría de secretario de Estado, durante dos quinquenios, entre 2009 y 2019. Fue presentado por quien también fuera director del CNI, el embajador de España Jorge Dezcallar de Mazarredo.

Como es lógico, la sala de conferencias del Círculo Mallorquín resultó insuficiente para dar cabida al centenar de asistentes, entre quienes se encontraba el Jefe del Sector Naval, Javier Núñez de Prado. Por ahí escondido, algún miembro activo del CNI y muchos socios y amigos del Círculo, que ante la brillantísima exposición del general quisieron preguntar sobre diversos temas de interés, Corinna Larsen incluida, y que tuvieron fiel respuesta por parte del ponente, siempre con la ponderación y respeto que merece sus diez años de dedicación a preservar el fiel cumplimiento de la Constitución y fiel servidor al servicio de España.

Entre sus manifestaciones quiso destacar la gran valía y sacrificio de las 3.500 personas que forman parte de los llamados servicios secretos, en los que hay mucho más de servicio que de secreto y de estricto cumplimiento de las normas, destacando la afirmación de que la calidad de los servicios de inteligencia son un claro medidor de la calidad democrática de un país, siendo los servicios españoles un claro referente a nivel mundial.

Como es habitual, la conferencia y turno de preguntas dio paso a un aperitivo en el que los asistentes pudieron compartir largamente con los ponentes. Los mallorquines de la buena sociedad conocerán de sobra los nombres que he marcado en negrita. Sin embargo entiendo, que para muchos lectores que nos leen fuera de Mallorca tanto los apellidos, ilustrísimos, como el Circulo Mallorquín sean unos grandes desconocidos.

Es hora de levantar el vuelo en OKDIARIO sobre ese lugar mítico que ha marcado la vida social mallorquina de los últimos decenios, adaptándose a los tiempos sin renunciar a un pasado glorioso del que nos nutrimos muchos. El Círculo Mallorquín se ha convertido en una pieza fundamental de la sociedad civil mallorquina.

A lo largo de sus más de cien años, el prestigioso club ha ido en aumento, consagrándose en la actualidad como un espacio donde los socios comparten de manera tranquila sus intereses y muchas actividades. Un referente dinamizado por su presidente Nacho Deyá, un autentico revitalizador que desde que recogió la antorcha del gran Guillermo Dezcallar no ha parado hasta crear un ámbito común donde sus socios o amigos puedan cultivar sus aficiones en armonía: un club privado, selecto y cosmopolita donde el ocio, las artes y el ejercicio, se combinan a la perfección.

Les hablaba de su historia porque vale la pena conocerla, y de alguna de sus anécdotas. La sede mas lujosa que albergó la institución de las grandes familias de la nobleza mallorquina es la que hoy ocupa el Parlamento Balear. La Sala de las Cariátides, de una belleza arquitectónica única y muy afrancesada, puesto que se inspira en el Segundo Imperio de ese país que en muchas ocasiones nos mira con envidia, es hoy la Sala de Plenos.

Cuando uno entra en ella se sumerge inmediatamente en uno de sus maravillosos bailes , con las damas luciendo sus mejores joyas y los caballeros de impecable frac, la música de los valses sonando y los cotilleos que nutrían clásicas crónicas de sociedad como la que están leyendo.

Del Circulo no podía ni puede ser socio cualquiera, aunque sea uno de los hombres mas ricos del mundo. Se cuenta como anécdota definitoria del significado que tuvo y tiene para los palmesanos que Juan March Ordinas, entonces el hombre más rico del mundo quiso hacerse socio. Lo intentó casi hasta la obsesión, aunque su petición siempre fue denegada por la junta directiva de la época.

La venganza de March fue sublime. Compró los edificios de un antiguo convento pegados al edifico señorial y aristocrático para hacerse construir uno de los palacios mas bellos de Palma. Eso sí, y ahí va la grandeza, no quiso que un edificio y otro se rozaran, así que dejo mas de un palmo entre pared y pared para que las casas estuvieran suficientemente diferenciadas.

Eran otros tiempos, otras costumbres, que hoy no tienen cabida en la sociedad moderna, distraída en otros menesteres menos glamurosos, a los que es difícil sacarle el jugo del glamour. Sin embargo, el Circulo no ha muerto, sigue mas vivo que nunca, alimentando a esa sociedad que todavía disfruta con reuniones sosegadas junto a una taza de café o una copa.

Sus cenas son siempre divertidas, tanto que aglutina a los más jóvenes, que si han de usar corbata la lucen sin protestas, pero también a los más veteranos que tienen un lugar donde encontrarse con los amigos de toda la vida. O sus tardes de bridge donde condesas, baronesas y marquesas, o sus descendientes, disfrutan de este juego de sociedad apto solo para cabezas privilegiadas.

Pertenecer al Circulo Mallorquín es un must, descúbranlo, que no quiero aburrirles, con mis historias de Palma, apta sólo para aquellos que valoran la buena vida. Aunque nada mejor que un cotilleo para pasar estas tardes de invierno. Sigo mañana, si me dejan, claro.