Gangas nunca vistas en los vuelos interislas de Baleares desde esta medianoche y hasta el 9 de febrero para viajar entre el 3 de marzo y el 12 de junio de 2026, que es la última fecha en la que se puede comprar el vuelo de regreso. Las plazas son limitadas.

Air Nostrum lanza esta medianoche una campaña promocional de cinco días para las rutas interinsulares de Baleares. Los precios comienzan en 20 euros para las conexiones entre Mallorca e Ibiza y Menorca, mientras parten desde 31 euros para la conexión entre Ibiza y Menorca con escala en Palma.

Según anuncia la aerolínea, esta promoción tiene un periodo de venta de solo cinco días desde esta próxima medianoche hasta el lunes a las 23.59 horas.

Los billetes se pueden comprar desde esta medianoche en la web de iberia y en agencias de viajes.

Los no residentes también contarán con ofertas ventajosas durante estos días de promoción. Los precios en los vuelos que salen de Mallorca y van a Menorca e Ibiza comienzan en 65 euros ida y vuelta, mientras que para la conexión Ibiza-Menorca con escala en Palma la promoción comienza en 109 euros para los no residentes.