La funcionaria que denuncia a Yllanes y Garrido: «Tenían una cuadrilla de afines para hostigarme»

Margarita Rebassa, la funcionaria de la Comunidad Autónoma que tiene denunciados a los políticos del Pacte, los ex consellers Mercedes Garrido (PSOE) y Juan Pedro Yllanes (Podemos), se ratifica en todos los extremos de su denuncia y, en su declaración ante la juez instructora, llegó a asegurar este miércoles que «Yllanes y Garrido activaron a varios funcionarios de su cuerda para hostigarme».

Precisamente en esto se basa la denuncia presentada en los juzgados y que tiene imputados a los dos ex consellers de Francina Armengol y a varios funcionarios y altos cargos por acoso laboral.

OKBALEARES ha podido conocer detalles tanto de la denuncia como de la ratificación de la misma por parte de Rabassa ante la jueza.

La funcionaria denunciante fija su denuncia en su jefa de departamento, Isabel Morey, a la que acusa de «hacerme la vida imposible durante tres años, entre 2015 y 2018».

En su denuncia consta que el acoso llevó a Morey y al alto cargo Jaume Colom -ambos imputados- a obligarle a enviar un expediente al Ministerio de Administraciones públicas en catalán, acción fuera de normativa en aquella época.

Según ratificó Rebassa ante la jueza, durante esos años se la arrinconó en sus funciones y se la intentaba dejar en evidencia cada vez que les era posible.

Fruto de aquella situación, la funcionaria causó baja por prescripción médica durante un año.

En su reincorporación en 2019, el Pacto de izquierdas se había vuelto a hacer con la mayoría suficiente para gobernar en Baleares. Juan Pedro Yllanes se convirtió en vicepresidente y Mercedes Garrido en consejera de Presidencia (2021).

Rebassa reactivó su denuncia y llegó a remitir su situación a los dos ex consellers de Armengol, que «hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso».

La jueza instructora tiene imputados en este caso a otros funcionarios y altos cargos como Carmen Palomino -ex directora general de Función Pública-, Juan Matas, Margarita Roca Bibiloni o María Jesús Romero Amengual.

Rebassa finalizó su intervención ante la jueza denunciando otro hecho relacionado con su caso, y que tuvo lugar fuera del ámbito estricto del Govern. Era una liberada del sindicato USO. A raíz de una intervención en una emisora de radio denunciando los hechos sufridos, el responsable del sindicato en Baleares le llamó para decirle «que me expulsaban del sindicato porque habían recibido una llamada».

La socialista Mercedes Garrido y el podemita y juez Juan Pedro Yllanes debían haber declarado este miércoles. No lo hicieron. Ambos imputados han activado varias estrategias para aplazar al máximo o evitar tener que declarar ante la jueza por esta denuncia de acoso laboral.